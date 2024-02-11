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TREND
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 17:18

BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Şubat 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu

BİM 13 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Temizlik ve hijyen, Süt ve Süt ürünleri, Kişisel Bakım, İç giyim, İçecek ve atıştırmalık grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlanmış canlı çiçek çeşitleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 13 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu

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