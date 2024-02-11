BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Şubat 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu

Naturalove Dekoratif Metal Mama Kabı 149 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

Dream Air Buhurdanlık – Esans ve Mum Seti 75 TL

BİM'de bu hafta salı günü;

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri temizlik ve hijyen grubunda harika ürünler karşılıyor.

Sitil 4 ml Parlatma Süngeri 10,50 TL

Fairy 80'li Bulaşık Makinası Tableti 219 TL

Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 79 TL

Perwoll 4 Litre Sıvı Çamaşır Deterjanı 109 TL

Comfort Family Erkek Soket Çorap 39,50 TL

Pırlanta Lazer Kesim Regular Sütyen 125 TL

Orkid 40'lı Hijyenik Ped Gece Paketi 59,50 TL

Mr. And Mrs.Pati Evcil Hayvan Tarama Tarağı 59 TL

Sitil 50 ml Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 14 TL

Fakir Parkett 1000 ml Ahşap Temizleyici 17,50 TL

Pofu 1000 ml Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 22 TL

Pantene Miracle 200 ml Serum Saç Bakım Kremi 59 TL fiyatlarıyla bu hafta salı itibariyle sizlerle olacak.