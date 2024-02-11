BİM'de bu hafta neler var? BİM 13 Şubat 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu

Takı Askılığı 99 TL
İlaslan Doğal Kabak Lif 37,50 TL
Vepa Tarak 14,50 TL
Ecco 200'lü Peçete 11 TL
Vepa Diş Fırçası 12,50 TL
Pantene Şampuan 87,50 TL
Domestos Wc Blok 32,50 TL
Quickdish Tüy Toplayıcı 45 TL
Colgate Diş Macunu 29,50 TL
Naturalove Cam Kandil 39 TL
Sitil Klasik Krem Boya 12,50 TL'den satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta salı günü;
Naturalove Kandil Yağı 34,50 TL
Dream Air Buhurdanlık – Esans ve Mum Seti 75 TL
Greenworld Bambu Çubuklu Oda Kokusu 27,50 TL
Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 45 TL
Naturalove Dekoratif Metal Mama Kabı 149 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.
BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri temizlik ve hijyen grubunda harika ürünler karşılıyor.
Sitil 4 ml Parlatma Süngeri 10,50 TL
Fairy 80'li Bulaşık Makinası Tableti 219 TL
Domestos 5 Litre Ultra Çamaşır Suyu 79 TL
Perwoll 4 Litre Sıvı Çamaşır Deterjanı 109 TL
Comfort Family Erkek Soket Çorap 39,50 TL
Pırlanta Lazer Kesim Regular Sütyen 125 TL
Orkid 40'lı Hijyenik Ped Gece Paketi 59,50 TL
Mr. And Mrs.Pati Evcil Hayvan Tarama Tarağı 59 TL
Sitil 50 ml Spor Ayakkabı Temizleme Süngeri 14 TL
Fakir Parkett 1000 ml Ahşap Temizleyici 17,50 TL
Pofu 1000 ml Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 22 TL
Pantene Miracle 200 ml Serum Saç Bakım Kremi 59 TL fiyatlarıyla bu hafta salı itibariyle sizlerle olacak.
13 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında;
Keyifçe Cezerye 27,50 TL
Kavrulmuş Siirt Fıstığı 89,50 TL
Toblerone 360 gr Çikolata 69 TL
Lipton 1,5 Litre Soğuk Çay 16,50 TL
Patiswiss 80 gr Nohut Draje 19,50 TL
Patiswiss Fıstık Ezmesi Topu 16,50 TL
Keyifçe 200 gr Cevizli Sucuk 16,50 TL
Holland 250 gr Karamel Waffle 23,50 TL
Buono Dolce 80 gr Çikolata Stick 17,50 TL
Black Bruin 6×250 ml Enerji İçeceği 39,50 TL
Fiskokrem 800 gr Sütlü Fındık Kreması 59 TL
Keyifçe 200 gr Cevizli Pekmezli Pestil 19,50 TL
Milka 350 gr Kakaolu Fındık Kreması 49,50 TL
Eti Burçak 3×100 gr Sütlü Kremalı Bisküvi 21 TL
Miskos 90 gr Sade ve Kakaolu Pişmaniye 11 TL
Topi Tanem 96 gr Kahveli Hurma Topu 13,50 TL
Haribo 40 gr Altın Ayıcık Farklı Aromalar 4,75 TL
Herby Karışık Bitki Çayı – Bardak Altlığı Set 25 TL
Cosby 3×27 gr Şeker Kaplı Çikolata Draje 12,50 TL
Fiskat Fix 120 gr Yer Fıstıklı ve Fındıklı Bar 17,50 TL
Patislove 130 gr Fındık Kreması Dolgulu Çikolata 32,50 TL
Patiswiss 80 gr Çikolata Kaplı Antep Fıstık Draje 27,50 TL fiyatıyla müşteriye sunulacak.