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TREND
Eklenme tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 11:54

BİM'de bu hafta neler var? BİM 1 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de Mart ayının ilk kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Midi fırın, stanley termos, elektrikli bisiklet ve altın rimli cam ürünler dikkat çeken ürünler oluyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Onvo Dijital Tost Makinesi 2599 TL fiyatıyla öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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