BİM'de bu hafta neler var? BİM 1 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 1 Mart 2024 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta; Televizyondan elektrikli süpürgeye, Stanley termostan pijama ve eşofman takımlarına, Kütahya porslen takımdan cep telefonuna varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma "Altın rimli" ürünler geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 1 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu cuma Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye, Mutfak ürünleri, Oyuncak, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 1 Mart Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; LG 55 İnç 4K Smart Nanocell TV 20,999 TL, DİJİTSU markası ile 2 yıl garantili dahili wifi, bluetooth ve uydu alıcılı android iletim sistei ile istediğiniz uygulamayı yükleme imkanı sunan exxen, netflix, youtbe ve premie video 4K ultra HD özellikleri ile dikkat çeken DİJİTSU 50 İnç UHD Android Led TV 9,499 TL'den yer alıyor.

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BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Skyjet MX25 20″ Elektrikli Bisiklet 12,999 TL, Stanley Mug Termos 899 TL, 6.5 inç ekran, 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı, çift sim kartlı Tecno Spark GO 2024 Cep Telefonu 5,799 TL, Everest Kablosuz Mouse 99 TL, Blaupunkt S10 Robotmaster Akıllı Robot Süpürge 7,999 TL olarak satışa sunuluyor.

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL, Polosmart Tws Kulaklık 249 TL, Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 99 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Polosmart Akıllı Bileklik 179 TL, Polosmart Tws Kulaklık 249 TL, Polosmart Işıklı Selfie Çubuğu 99 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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BİM 1 Mart aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. Heifer Mega Robot Blender Set 999 TL, Kumtel Mini Fırın 1,099 TL, Fakir marka güvencesi ile Range Çay Makinesi 999 TL, Range Türk Kahve Makinesi 899 TL, Range Dikey Elektrikli Süpürge 899 TL, Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge Atria 2,499 TL, Onvo Dijital Tost Makinesi 2599 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

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1 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında bizleri aksesuar grubunda harika ürünler karşılıyor. Naturalove markası ile Simli Peçetelik 7,5 TL, Peluş Çanta 219 TL, Simli Küçük Boy Sepet 65 TL, Simli Bardak Altlığı 15,50 TL, Simli Amerikan servis 65 TL, Kol Çantası 149 TL, Cüzdan 95 TL'den satılacak.

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BİM'de bu hafta; Wee Cam Biberon Seti 119 TL, Wee Antikolik Akıtmaz Bardak 89 TL, Wee Mini Cam Alıştırma Bardağı 44,50 TL, Bebsi Anne Sütü Saklama Poşeti 29,50 TL, Göğüs Pedi 49,50 TL, Bebek Penye Lastikli Çarşaf 85 TL, Ağız Mendili 25,50 TL, Babyce Baskılı Dolgulu Kırlent 39,50 TL, Bebek Nevresim seti 169 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

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BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Gold Rimli Meşrubat Bardağı 99 TL, RAKLE Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 139 TL, RAKLE 3'lü Rimli Cam Kayık Tabak 139 TL, RAKLE 3'lü Gold Rimli Su Bardağı 89 TL, Okyanus Gold Askılı Fincanlık-Kağıt Havluluk Çeşitleri 97,50 TL, Okyanus Gold Peçetelik-Nihale-Kaşıklık 107,50 TL, Orkide Saksısı 39,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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BİM'de züccaciye kapsamında hazırlanmış mutfak ürünlerinin devamında; Altın Renkli Metal Saksı 109 TL, Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 37,50 TL, Sufle Kabı 27,50 TL, Kase 85 TL, Wok Tava 219 TL, Yuvarlak Tepsi 179 TL, Amboss Ezme Tava 359 TL, Keke Kalıbı239 TL, Berlin Büyük derin tencere 499 TL, Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 49,50 TL TL fiyatıyla satışa sunulacak.

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BİM 1 Mart Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Baskılı Minder 44,50 TL, Baskılı Masa Örtüsü 79 TL, Kadın Pijama Takımı 219 TL, Kadın Eşofman Altı 99 TL, Erkek Eşofman Altı 99 TL, Erkek Pijama Takımı 219 TL, Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 299 TL, Havlu Saç Bonesi 39,50 TL, Kız-Erkek Spor Ayakkabı 259 TL, Letoon Kadın Ayakkabı 369 TL olacak.

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