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TREND
Eklenme tarihi: 1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:10

BİM'de bu hafta neler var? 2 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

BİM'in Temmuz ayının ilk haftasında yayınladığı katalogda yer alan ürünler gelecek hafta salı gününden itibaren satılacak. BİM'e bu hafta; Donuk ürünler, Süt ve Süt Ürünleri, Tuvalet kağıdı, kişisel bakım ürünleri ve aşure günü için hazırlanmış malzemeler yer alıyor. BİM'de bu hafta muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure malzemeleri yer alıyor. İşte BİM indirimli ürünler fiyat Listesi

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