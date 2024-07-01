BİM'de bu hafta neler var? 2 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu

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Kişisel Bakım malzemelerinden temizlik ve hijyen ürünlerine, süt ve süt Ürünlerinden bebek Bezine, dondurulmuş gıdalardan bakliyata kadar farklı kategorideki pek çok ürünün yer aldığı 2 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak BİM kataloğu yayınlandı. İşte 9 Temmuz 2024 Salı gününe kadar geçerli ürünlerin yer aldığı BİM 2 Temmuz 2024 Aktüel Kataloğu...

