BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 27 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

27 Eylül BİM kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; İnce tekerli elektrikli bisiklet, Kablosuz Powerbank, Gaming Masaüstü Mikrofon, Tek Fiyat Mutfak Gereçleri, Cam 3'lü Latte-kahve yanı su-espresso bardağı gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Skyjet Bayberry 125 cc Motosiklet 52.975 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta cuma neler var? İşte BİM 27 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu