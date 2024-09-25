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TREND
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 12:53

BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 27 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta aktüel ürünler kapsamında fırsat indirimleri yer alıyor. BİM'de bu hafta cuma aktüel ürünler indirimleri kapsamında; Dikey Buharlı Ütü, Hava Nemlendirici, Katı Meyve Sıkacağı, Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti, Kol Saati ve Bileklik Seti, Elektrikli Bisiklet ve çelik pastacılık ürünlerinde indirimler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 27 Eylül 2024 aktüel ürünler kataloğu