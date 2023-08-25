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TREND
Eklenme tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 15:46

BİM kırtasiye ürünleri kataloğu 2023: BİM okul malzemeleri neler?

BİM kırtasiye ürünleri kataloğu 2023 belli oldu. BİM bugün itibari ile raflarını kırtasiye malzemeleri ile doldurdu. Çocuğu okula ya da kreşe giden ebeveynler yeni eğitim öğretim malzemelerini BİM'den uygun fiyata halletmek istiyor. Peki, BİM okul malzemeleri neler? BİM kırtasiye ürünleri kataloğu 2023...

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