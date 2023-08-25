BİM kırtasiye ürünleri kataloğu 2023: BİM okul malzemeleri neler?

Plastik Kalem Kutu 12,50 TL, Şeffaf Simli Kalem Kutu 25 TL, Eğlenceli Kalem Kutu 99 TL, Metal Kalem Kutu 59 TL, Masaüstü Metal Kalemlik 14,50 TL, Beslenme Kabı 19,50 TL, Çelik Matara 99 TL, Alüminyum Matara 89 TL
Faber Castell Kalem Ucu 0,7 49,50 TL, Faber Castell Pastel Boya 99 TL, Faber Castell Büyük Boy Suluboya 139 TL, Faber Castell Silgi 49 TL, Faber Castell sınav silgisi 39 TL, Faber Castell Üçgen Tüp Kuru Boya 79 TL, Faber Castell Fosforlu Kalem 65 TL, Faber Castell 1425 Renkli Tükenmez Kalem 119 TL
Versatil Kalem Seti 13,50 TL, Eğlenceli Başlıklı Versatil Kalem 11,50 TL, İçi Taşlı ve Çiçekli Versatil Kalem 9,50 TL, Studi silgi 7,50 TL, Kalem Ucu 8,25 TL, Hazneli Kalemtıraş 3,95 TL, Figürlü Kalemtıraşlı Silgi 7,50 TL, Astronot Figürlü Kalemtıraşlı Silgi 22,50 TL
Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 35 TL, Okul Seti 39,50 TL, Grip 1347 Versatil Kalem Seti 149 TL, Silgili Kurşun Kalem 37,50 TL, Başlık Kalemi 39,50 TL, Econ 0,7 Versatil Kalem 29 TL
Studi Matara 69 TL, Studi Kuru Boya Kalemi 34,50 TL, Studi Sulu Boya 15 TL, Resim Kalemi 14,50 TL, Spiralli Resim Defteri 29,50 TL, Spiralli Resim Defteri 15,50 TL, Kuru Boya Kalemi 55 TL
Studi Pastel Boya 12,50 TL, Çevirmeli Pastel Boya 45 TL, Keçeli Kalem Silindir Kutu 24,50 TL, Jumbo Keçeli Kalem 19,50 TL, Sulu Boya Fırçası 19,50 TL, Boya Paleti 8,50 TL, Sulu Boya Kabı 9,50 TL, Jumbo Yıkanabilir Keçeli Kalem 29,50 TL
Studi Sıvı Yapıştırıcı 50 ml 5 TL, Stick Yapıştırıcı 21 g x 3 12,50 TL, Silici Set 21,50 TL, Çift Taraflı Yazı Tahtası 12,50 TL, Çizim Seti 7,50 TL, Metal Pergel Seti 9,50 TL, Küt Uçlu Makas 9,75 TL, Tel Zımba Makinesi ve No:10 Tel 22,50 TL
Studi A4 96 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 22,50 TL, A4 80 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 18,50 TL, A4 72 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 17,50 TL, A4 60 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 14,50 TL, A5 96 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 12,50 TL, A4 120 Yaprak 3+1 Karton Kapak Spiralli Defter 39 TL, A4 120 Yaprak PP Kapak Spiralli Defter 34,50 TL, A4 150 Yaprak 4+1 PP Kapak Defter 49 TL
Faber Castell Keçeli Kalem 99 TL, Tahta Kalemi 49 TL, Stick Yapıştırıcı 39,50 TL, Yapıştırıcı 22,50 TL, Sıvı Yapıştırıcı 45 TL, Mercanlı Kurşun Kalem 22,50 TL, Silgili Kurşun Kalem 29,50 TL, Kırmızı Kalem 16,50 TL
Studi Çantalı Kırtasiye Seti 34,50 TL, Beyaz Tahta Kalemi 9,50 TL, Tekli Fosforlu Kalem 4,75 TL, Eğlenceli Fosforlu Kalem 32,50 TL, Fosforlu Kalem 14,50 TL, Çift Taraflı Keçeli Kalem 12,50 TL, İnce Uçlu Keçeli Kalem 22,50 TL, Trend Tükenmez Kalem 24,50 TL
Yaldızlı ve Simli Bant Seti 27,50 TL, Şekilli Ataşlar 17,50 TL, Renkli Ataş 5 TL, Renkli Klips ve Ataşlar 17,50 TL, Fasulye-Sayı Çubuğu Seti 39 TL, Renkli Eva 19,50 TL, Renkli El İşi Kağıdı 9,50 TL, Flüt 24,50 TL
Simli Yapışkanlı Eva 29,50 TL, Eğlenceli Kurşun Kalem Başlığı 17,50 TL, Oyun Hamuru ~400 g 32,50 TL, A6 96 Yaprak Not Defteri 8,50 TL, A4 30 Yaprak Müzik Defteri 9,50 TL, A5 40 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 5,75 TL, A5 Kılavuz Çizgili 40 Yaprak PP Kapak Güzel Yazı Defteri 7,50 TL, A5 60 Yaprak PP Kapak Dikişli Defter 7,75 TL
Studi 40'lı Telli Sunum Dosyası 32,50 TL, Şeffaf Dosya 29,50 TL, Sekreterlik 19,50 TL, Şeffaf Rulo Kaplama Kağıdı 2,75 TL, Okul Etiketi 4,75 TL, Eğlenceli Etiket Çeşitleri 12,50 TL, Hazır Yapışkanlı Kitap Kabı 5 TL
A4 160 Yaprak Karton Kapak Spiralli Defter 42,50 TL, A4 200 Yaprak 5 Kapaklı 3+2 Defter 69 TL, Pelüş ve Eğlenceli Kapaklı Defterler 59,50 TL, A4 140 Yaprak Sert Kapaklı Bloknot 49 TL, A4 120 Yaprak Sert Kapaklı Spiralli Defter 49 TL, 17x24 110 Yaprak Sert Kapaklı Defter 34,50 TL, 13x21 80 Yaprak Sert Kapak Lastikli Defter 24,50 TL, 13 Bölmeli Evrak Dosyası 39,50 TL
Yapışkanlı Not Defteri Seti 47,50 TL, Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 12,50 TL, Eğlenceli Yapışkanlı Not Kağıdı Seti 35 TL, Yapışkanlı Kağıt 4,50 TL, Renkli Fotokopi Kağıdı 27,50 TL, A4 Desenli Çıtçıtlı Zarf Dosya 4,50 TL, Fermuarlı ve Çıtçıtlı Zarf Dosya Çeşitleri 12,50 TL, Pullu Simli Fermuarlı Şeffaf Dosya 32,50 TL
Eğlenceli Hareketli Tükenmez Kalem 39,50 TL, Silinebilir Jel Kalem 24,50 TL, Mantar Pano 30x40 cm 29,50 TL, Renkli Tükenmez Kalem 27,50 TL, Renkli Simli Jel Kalem 27,50 TL, Tükenmez Kalem 15 TL, Roller Kalem 24,50 TL, Bant 9,50 TL
Hazır Yapışkanlı Defter Kabı 5 TL, Coğrafya Atlası 17,50 TL, A4 Fotokopi Kağıdı 79 TL, Sözlük Çeşitleri 15 TL, Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 209 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 189 TL, Lisanslı Anaokulu Çantası 79 TL, Anaokulu Çantası 159 TL