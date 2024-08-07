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TREND
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2024 Çarşamba 15:16

BİM 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyon çeşitleri, katlanabilir elektrikli bisiklet, derin dondurucu, kablosuz soundbar, hazır fon perde ve sensörlü sabunluk gibi birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6,975 TL'den satılacak. İşte BİM 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

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