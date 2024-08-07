BİM 9 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

Lav Odin Renkli Çerezlik 2'li 109 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Su Kovası 139 TL

Katlanabilir Maşrapa 49,50 TL

Glass in love Cam Sabunluk Çeşitleri 79 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL



