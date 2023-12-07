BİM 8 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 8 Aralık Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; LG 50 İnç UHD Smart Led TV 16,999 TL, HP markası ile 2 yıl garantili Windows 11 home, AMD Reyzen 5 işlemcisi ile dikkat çeken 8 GB DDR4, AMD Raeon grafik kartlı, 256 GB SSD Diske sahip HP Notebook 11,999 TL'den yer alıyor.

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BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Polosmart Bluetooth Speaker 399 TL, Polosmart tablet Telefon Tutucu 79 TL, Polosmart ışıklı Selfie Çubuğu 79 TL, Polosmart Katlanabilir Tablet Bilgisayar Tutacağı 79 TL, Polosmart TypeC_Lighning 59 TL, Polosmart Bluetooth Mouse 109 TL, Polosmart Dönüştürücü Hub 119 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri harika ürünler karşılıyor. 2 yıl garantili Petek Önü Kaplamak İçin Dresuar 799 TL, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17,999 TL, Elektrikli Çift Kişilik Battaniye 329 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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BİM'de bu hafta bizleri ev eşyaları grubunda harika ürünler karşılıyor. Bim Aktüel 8 Aralık 2023 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 319 TL, Molinella Kadife Yorgan Çift Kişilik 699 TL, Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 135 TL, Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 109 TL, Keçe kapı Önü Paspas 29,50 TL, İkili Banyo Paspas Seti 159 TL, PVC Masa Örtüsü 79 TL fiyatıyla satışa sunulacak.



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8 Aralık 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında kışlık giyim ürünleri yer alıyor. Kadın Tüllü Tayt 105 TL, Çocuk Sweatshirt 99 TL, Çocuk Eşofman Altı 79 TL, Welsoft Sabahlık 219 TL, Çocuk Tam Fermuarlı Polar Üst 129 TL, Kız Çocuk simli Bot 299 TL, Kadın Terlik 69 TL, Kadın Havuzlu Peluş Bot 149 TL, Erkek Trend Bere 49,50 TL, Kadın Erkek Bere Basic 32,50 TL, Kadın Trend bere 59 TL, Kadın Erkek Bere 54,50 TL'den satılacak.

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BİM 8 Aralık Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise oyuncak ve ofis ürünleri oluyor. BİM'de bu hafta Ofis ve Oyuncak grubunda seçili fırsat ürünlerinde; A4 Fotokopi Kağıdı 86 TL, Kokulu Kilitli Günlük 89 TL, 2024 Günlük Ajanda 49 TL, Lisanslı Mega Sürpriz Yumurta 89 TL, DIYTOY Kolaysa Bul Tahmin Etme Oyunu 39,50 TL, Kelime Oyunu 89 TL, Lisanslı Manyetik Tablet Yazı Tahtası 59 TL, PİCCOLO MONDİ Mini Bloklar Süper Arabalar 179 TL, Yarış Arabası 69 TL, MGS İnşaat Arabası 55 TL, Oyuncak Motosiklet 39,50 TL, Lisanslı Renkli Balonlar 12,50 TL, Balon Dekorasyon Seti 129 TL, İlk Okuma Kitapları 19,50 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

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BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Kütahya Porselen Tekli tabak Çeşitleri 34,50 TL, Chef's Sütlük 69 TL, Bonera Kapaklı Balık Tavası 269 TL,Benante Kahvaltı Seti 329 TL, Bennante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 75 TL, Benante Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 65 TL, Benate Fanuslu Kahvaltılık 239 TL, Glass in Love Cam Sürahi 65 TL, Glass in Love Kedili Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 139 TL, Glass in Love Cam Latte Bardağı 75 TL,

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Glass in Love Cam Desenli Meşrubat Bardağı 19,50 TL, Naturalove Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 11 TL, Naturalove Kaşıklık 19,50 TL, Naturalove Demlemeatik 14,50 TL, Tek Fiyat Ürünler 27,50 TL, Renkli Çerezlik 19,50 TL, Cam Kesme Tablası 89 TL, Fonksiyonel 5'li Salata Seti 109 TL, Bulaşıklık 55 TL, Poşet Sepeti 29,50 TL, Büyük Boy Pirinç Süzgeci 19,50 TL, Katlanabili Çamaşır Selesi 125 TL, Çamaşır Yıkama Filesi 14,50 TL, Sütyen Yıkama Topu 21,50 TL, Dekoratif 6'lı Kaşık seti 12,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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