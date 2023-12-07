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Eklenme tarihi: 7 Aralık 2023 Perşembe 09:48

BİM 8 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 Aralık 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta; Teknoloji, ev tekstili, kışlık giyim ve Elektrikli Ev Ürünleri indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma LG 50 İnç UHD Smart Led TV 16,999 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 8 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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