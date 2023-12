BİM 8 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

7 / 16



BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Kütahya Porselen Tekli tabak Çeşitleri 34,50 TL, Chef's Sütlük 69 TL, Bonera Kapaklı Balık Tavası 269 TL,Benante Kahvaltı Seti 329 TL, Bennante 4'lü Yuvarlak Çerezlik 75 TL, Benante Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 65 TL, Benate Fanuslu Kahvaltılık 239 TL, Glass in Love Cam Sürahi 65 TL, Glass in Love Kedili Çift Cidarlı Borosilikat Kupa 139 TL, Glass in Love Cam Latte Bardağı 75 TL,