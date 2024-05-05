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BİM 7 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Gıda, İç Giyim, Kişisel Bakım, Takı ve Toka, Bebek Bezi, Süt ve Süt Ürünleri, Dondurulmuş Gıdalar, Bakliyat, Baharat ve Soslar, Kahvaltılık, atıştırmalıklar ve kişisel bakım grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta Anneler Günü için hediyelik ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 7 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu