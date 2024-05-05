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TREND
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2024 Pazar 15:46

BİM 7 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta 'Hindistan Cevizli Lezzetler' başlıklı sayfada çikolata ve atıştırmalık ürünler yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Naturalove 4'lü Suni Deri Çantalı Makyaj Fırça Seti 125 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 7 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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