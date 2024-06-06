BİM 7 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

1 / 7

BİM'de bu cuma Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 7 Haziran Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Senna 65″ Ultra HD Google Tv 17,299 TL, Senna 55″ Frameless Ultra HD Google Tv 12,999 TL, Senna 50″ Frameless Ultra HD Google Tv 10,999 TL, Senna 42″ Full HD Google Tv 6,999 TL, Senna 32″ HD Ready Android 13 Smart Tv 4,799 TL, Senna 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4,199 TL, Dijitsu 65″ UHD Google Tv 17,299 TL, Dijitsu 55″ Ultra HD Google Tv 12,999 TL, Dijitsu 50″ Ultra HD Google Tv 10,999 TL'den yer alıyor.

2 / 7

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Kablosuz Kulaklık 999 TL, Polosmart Wireless Mikrofon 399 TL, Bluetooth Silindir Speaker 389 TL, Polosmart Çok Fonksiyonlu Tripod 89 TL, Portatif Uyku Tulumu 499 TL, Katlanabilir Sırt Çantası 89 TL olarak satışa sunuluyor.

3 / 7

BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor. RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 26,999 TL, Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17,999 TL, Mounty 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 3,599 TL, Mounty 26 Jant Ön Amortisörlü Dağ Bisiklet 3,299 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

4 / 7

Motosiklet, Oto Aksesuar ve Bakım grubunda ise; Kandao 360 Derece Aksiyon Kamerası ve Motosiklet Seti 19,999 TL, Motosiklet İntercom Sistemi 1,499 TL, Motoware Kablosuz Kompresör, Powerbank & Işıldak 1,199 TL, Motosiklet Sırt Çantası 999 TL, Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 849 TL, Autoware Park Sensörü 749 TL, Autoware Araç İçi İnverter 699 TL, Araç İçi Hasır Minder 175 TL olarak karşımıza çıkıyor.

5 / 7

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri züccaciye grubunda harika ürünler karşılıyor. Züccaciye grubu fırsat ürünlerinde; Emsan Karnıyarık Tenceresi 649 TL, Emsan Wok Tava 499 TL, Emsan Alüminyum Dökğm Sac Tavası 449 TL, Izgara Tavası 629 TL, Keysmart 4 Bölmeli Deirin Dondurucu 7.999 TL, Berlin Düdüklü Tencere Seti 829 TL, Chef's Sütlük 129 TL, Chef's Yuvarlak Fırın Tepsisi 2'li 299 TL, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 249 TL, Dolma Kapağı 37,50 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 189 TL, Taşıma Sepeti 139 TL, Renkli Çelik Süzgeç 179 TL, Kaymaz Tabanlı Çelik Ölçülü Karıştırma Kabı 229 TL, Şef Bıçağı 75 TL, Chef's Masat 75 TL, Chef's Et Dövme Demiri 149 TL, Chef's Çelik Satır 199 TL, Tek Fiyat Bıçak Çeşitleri 59 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

6 / 7

BİM 7 Haziran 2024 Kataloğu içerisindeki Tekstil ürünlerinde ise; M.Botti Kadın ve Erkek Kot Pantolon 269 TL, M.Botti Erkek Kot Şort 189 TL, Erkek Ayakkabı 159 TL, Kadın Kot Terlik 89 TL, Erkek Kot Terlik 99 TL, Büyük Boy Valiz 719 TL, Orta Boy Valiz 619 TL, Küçük Boy Valiz 519 TL'den yer alıyor.