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TREND
Eklenme tarihi: 6 Haziran 2024 Perşembe 10:38

BİM 7 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de Haziran ayının ikinci kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Bisikletler, Motosiklet ve araç aksesuarları dikkat çeken ürünler oluyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta 9 farklı boyut ve fiyatta televizyon çeşitleri öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri

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