BİM 6 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, Ütü masasından nevresim takımlarına, akıllı bileklikten cep telefonuna varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak.
Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Fırın, Ocak ve Davlumbazdan oluşan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5999 TL fiyatıyla öne çıkıyor.
BİM 6 Ekim Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Webos işletim sistemli, LG ThinQ Yapay zeka destekli, 4K ultra Hd uydu alıcılı LG 50 İnç UHD Smart NANO766QA TV 16999 TL, Amd Reyzen5 işlemcili, Windows 11 Home işletim sistemli, 8 GB Ram ve 256 GB SSD diskli HP Notebook 11599 TL'den yer alıyor.