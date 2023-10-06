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Eklenme tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 14:20

BİM 6 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye, Mutfak ürünleri, Oyuncak, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. BİM'e bu cuma; HP7N4W2AA Notebook, Arnica Blender Seti, Kütahya Porselen Altın File Rölfeyli 49 Parça Yemek Takımı VE LG 50' UHD Smart Televizyon dikkat çeken ürünler oluyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Fırın, Ocak ve Davlumbazdan oluşan Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set 5999 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

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