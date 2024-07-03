BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta cuma neler var?

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BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kamp çadırları, plaj malzemeleri, örgü sapet çeşitleri, banyo ve oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca Fakir 4'lü Çeyiz Seti 3.999 TL'den satılacak. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 5 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu