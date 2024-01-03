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TREND
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 17:37

BİM 5 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 5 Ocak 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan bilgisayara, katlanır yataktan elektrikli süpürgeye varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; 29 TL, 59 TL ve 99 TL olmak üzere 3 grupta tek fiyatlı ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 5 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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