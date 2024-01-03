BİM 5 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 5 OCAK 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER



BİM'de bu cuma Teknoloji, Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar ve kışlık giyim ürünleri grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor.

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 5 Ocak Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında 4 farklı boyut ve fiyatta televizyon yer alıyor. Bu ürünlerde; 4K smart özellikli LG 55 İnç UHD Webos Smart TV 18,999 TL, Nordmende 55 İnç UHD Android TV 10,999 TL, Dijitsu 65 İnç UHD Webos TV 14,799 TL ve Dijitsu 43 İnç FHD Android Smart TV 5,799 TL'den satışa sunulacak.



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BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Mİ TV BOX 2ND Generetion 1,649 TL, AMD Reyzen 5 işlemci 256 GB SSD disk kapasiteli ve 8 GB Ram ile HP Notebook 11,429 TL, Casper VIA Cep Telefonu 4,599 TL, Phılıs Hızlı Şarj Aleti 199 TL, çift sim kartlı, parmak izi okuyuculu 4 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5,699 TL, Phılıps El Feneri 149 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Phılıps Yeni Nesil Elektrikli Akıllı Düdüklü Tencere 2,999 TL, Phılıps Buhar Kazanlı Ütü 3,799 TL, Phılıps Sakal Düzleştirici 439 TL, Heifer Çubuk Blender 399 TL, Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2499 TL, Arnica Elektrikli Süpürge 2699 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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5 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında tek fiyat ürünler yer alıyor. 149 TL'lik tek fiyat uygulaması ile alabileceğiniz Benante Melamin Kek Fanusu Spatula, Ekmek Kutusu, Standlı Servis Seti, Mutfak seti, Pedallı Çöp Kovası, Raf Ünitesi, Cam Kurabiyelik. 99 TL'lik tek fiyat uygulaması ile satışa sunulacak olan Matara, Süzgeçli Cam Demlik, Oval Saklama Kabı, Oval Tepsi, Hepbeli Çay Seti, Borcam Cam Kapklı Yuvarlak Tencere, Rakle Ayaklı Boyalı Meşrubat Bardağı, Rakle Ayaklı Boyalı Kahve Yanı Bardak müşteriye sunulacak.

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BİM'de bu hafta Tekstil grubunda kışlık giyim ürünleri yer alıyor. BİM'de bu hafta 149 TL'lik Tek fiyat uygulaması ile alabileceğiniz tekstil ürünlerinde; M.Botti Kadın Welsoft Kapüşonlu Sweat, M.Botti Erkek Welsoft Kapüşonlu Sweat, M.Botti Erkek Yarım Fermuarlı Üst Polar, M.Botti Kadın Yarım Fermuarlı Üst Polar, Hayvan Figürlü Kadı Panduf, Lastikli Çift Kişilik Çarşaf, Welsoft TV Battaniyesi, Koltuk Örtüsü, Masa Örtüsü. Molinella Lastikli Tek Kişilik Çarşaf, Tül Perde, Welsoft Çocuk Kapüşonlu Sweat, Kadın-Erkek Yağmurluk ve Flanel Kadın Ev Botu 99 TL' lik tek fiyat ile satışa sunulacak .

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Bim Aktüel 5 Ocak 2024 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında 149 TL'lik Tek fiyat uygulaması ile Soft Atış Seti, Blok Set, Monster Trucks Arabalar, Küçk Kardeşler ve Hayvan Arkadaşlar, Luna ve Evcil Hayvan seti, Goddy Blok Oyuncak. 99 TL'lik Tek fiyat uygulaması ile Pilli İstasyon Tren, Gokıdy Mega Çubuklar, Sürtmeli Şehir Araçları, Hava Alanı Oyun Seti, Işıklı Sesli Trafik Lambası Seti, Oyuncak Tamir dükkanı ve Mini Org bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.



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