BİM 4 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 Haziran 2024 Salı tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr – 185 TL, Kerem Labne 3×180 gr – 74,50 TL, Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg – 147,50 TL, Kakaolu Nesquik 6×180 ml – 65 TL, Aknaz Az Yağlı Beyaz Beynir 1 Kg – 99 TL, Dana Füme Karabiberli 50 gr – 31,50 TL, Zeytinyağlı Kekikli Hindi Füme 150 gr – 43 TL,
Nivea 175 ml Jel Güneş Koruyucu Krem – 345 TL, Nivea 150 ml Çocuk Güneş Kremi – 345 TL, Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı 200 ml – 295 TL, Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu – 95 TL, Garnier Bronzlaştırıcı Yağ – 299 TL, Garnier Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL,
Garnier Çocuk Güneş Koruyucu Sprey – 375 TL, Sebamed Güneş Kremi – 299 TL, Dermokil Güneş Kremi – 145 TL, Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu – 195 TL, Dermokil Güneş Koruyucu Sprey – 199 TL olarak satışa sunulacak.