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Eklenme tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi 17:04

BİM 4 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 4 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta salı günü için hazırlanan katalogta; Gıda, Kişisel Bakım, Güneş losyonları, temizlik ve hijyen grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta “Yaza Hazır Ol” etiketli tatil ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 4 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

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