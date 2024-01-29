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TREND
Eklenme tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:54

BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 30 Ocak 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu cuma; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Tekstil ve giyim Ürünleri ile Oyuncaklar yer alıyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta; İçim 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 125 TL fiyatıyla öne çıkıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu

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