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BİM 30 Ocak 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan katalogta; Sütlü ve Bitter olmak üzere 2 grupta çikolata çeşitleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı ayrıca; Süt ve Süt Ürünleri, Dondurulmuş Ürünler, Bakliyatlar ve Atıştırmalıklar indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu