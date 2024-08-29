BİM 30 Ağustos 2024 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Anastre Set, Motosiklet, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ve Giyim grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 30 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 30 Ağustos 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL
LG 50' Ultra HD Smart Tv 16.975 TL
PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu 11.975 TL
HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5.775 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike 279 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike 235 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 119 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Tefal Krep Tavası 459 TL
Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı 349 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 189 TL
LAV Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL
LAV Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü 159 TL
LAV Rimli Desenli Sürahi LAV 1200 cc 99 TL
Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 129 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 79 TL olarak satışa sunulacak.
BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi 1.875 TL
Blaupunkt Bw100 Çelik Çay Makinesi 1.475 TL
IMEX Akıllı Saat 995 TL
Ultralight Termos 690 TL
Kalp Ledli Masa Lambası 275 TL
Kumtel Usb Mini Fan 179 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 2.075 TL
Kumtel Mini Fırın 1.275 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.