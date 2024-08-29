BİM 30 Ağustos 2024 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Anastre Set, Motosiklet, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ve Giyim grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu