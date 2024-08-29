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TREND
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 14:25

BİM 30 Ağustos 2024 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Motosiklet, Elektrikli Ev Aletleri, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ve Giyim grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ayrıca 125 cc silindir hacmine sahip, 4 zamanlı ve tek silindirli Motosiklet 49,900 TL'den satılacak. İşte BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

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