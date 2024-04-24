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Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 14:01

BİM 26 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 26 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Banyo setleri, plastik raf ünitesi, pijama takımları ve oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak ve banyo düzenlemek için çeşitli dekorasyon ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 26 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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