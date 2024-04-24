BİM 26 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 26 Nisan 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Kumtel 5.5 Litre Dijital Yağsız Fritöz 2,099 TL, Kumtel Set üstü Ocak 1,999 TL, Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 7,999 TL, Arnica Elekrikli Süpürge 2,999 TL, Rangi Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL olarak satışa sunulacak.

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Elektrikli ev aletleri grubunda Senna 32″ İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4,199 TL, DİJİTSU markası ile 2 yıl garantili 4K Ultra Hd uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, Google tv özelliği ile dikkat çeken Dijitsu 50 İnç UHDGoogle TV 10,999 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak

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Bu Cuma BİM'de harika ürünlerin 26 Nisan tarihinden itibaren satışa sunulacak olan Bim Aktüel ürünleri devamında Elektrikli El aletleri grubunda Davlumbaz-Fırın-Ocak üçlüsünden oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6,799 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL, HDMI Kablo 89 TL, Bluetooth Speaker 249 TL, TWS Kulaklık 349 TL, TV Arkası Raf 119 TL, TV Arkası Led Aydınlatma 159 TL olarak raflarda yerini alacak.

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"Haftanın Önerileri" etiketi ile Bim aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında; Dienni 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabı Dolabı Beyaz 1,199 TL, Relax Çelik Termos 399 TL, House Pratik Elektornik Su Pompası 109 TL, Northpacific Sporcu Destek Ürünleri 50 TL, Çekmeceli 2 Katlı Düzenleyici 149 TL, Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 39,50 TL, Organizer Çeşitleri 34,50 TL, Okyanus Home Derin Organizer 34,50 TL, Kapı Arkası Askılık 99 TL olarak raflarda yerini alacak.

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BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan katalogtaki Ev Tekstili ve Züccaciye grubunda; Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL, Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL, Üçgen Köşelik 109 TL, Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL, Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL, Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL, Çöp Kovası 419 TL, Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL, Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 179 TL olacak.

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26 Nisan 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında; kyanus Home Banyo Seti 549 TL, Benante Balık Figürlü Fırçalık 99 TL, Benante Balık Figürlü Sıvı Sabunluk 99 TL, Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19,50 TL, Mob Yedek Paspas Ucu 26,50 TL, Mandal Çeşitleri 23,50 TL, Tek Fiyat Mutfak-Banyo Ürünleri 15 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 99 TL olarak raflarda yerini alacak.

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