BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Pastacılık Ürünleri, Dondurulmuş Pastalar, Çikoata ve Atıştırmalıklar, Kişisel Bakım ve Hijyen grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca takı grubunda çeşitli ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 23 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu
BİM 23 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Fiyonk Toka 39 TL
Patik Çorap 9,50 TL
Nivea Tonik 79,75 TL
Elidor Şampuan 89 TL
Blume Peçete 34,50 TL
Mandal 3'lü Toka 49 TL
Kolye Bileklik Seti 95 TL
Pelüş Mandal Toka 39 TL
Ziaja Vücut Losyonu 99 TL
Angie-R95 Parfüm 119 TL
Kiva 50 ml Parfüm 74,50 TL
Garnier Micellar Water 99 TL
Blume 12'li Kağıt Havlu 99 TL
Kiva 10'lu Yara Bandı 12,50 TL
Kiva Dudak Koruyucu 34,50 TL
Casilli 5'li Kaşkorse Slip 150 TL
Golden Rose Lip Gloss 89,50 TL
Golden Rose Maskara 98,50 TL
Kiva 50 ml Deodorant 59,50 TL
Claderm 20 ml Kil Maskesi 9,50 TL
Kağıt Yüz Bakım Maskesi 16,50 TL
Simli 150 ml Vücut Spreyi 59,50 TL
Naturalove 2'li Cımbız Seti 54,50 TL
Naturalove Katlanabilir Ayna 65 TL
London Thomas Mandal Toka 30 TL
Esda Store Makyaj Organizer 179 TL
Queen 20'li Desenli Peçete 13,75 TL
Molped Ultra Hijyenik Ped 49,50 TL
Golden Rose Kaş Maskarası 89,50 TL
Newgen Yüz Bakım Serumu 67,50 TL
Pril 3'lü Sıvı Bulaşık Deterjanı 109 TL
Naturalove Fırçalı Kirpik Kıvırıcı 59 TL
Naturalove Usb'li Yüz Masaj Aleti 279 TL
Naturalove Masa Üstü Led Lamba 425 TL
Pelüş Uyku Göz Bandı ve 6'lı Tel Toka 49 TL
Blume 24'lü Parfümlü Tuvalet Kağıdı 129 TL
Naturalove Makyaj Süngeri 3'lü Set 39,50 TL
Nivea Kırışıklık Karşıtı Nemlendirici Krem 109 TL
Lipz 150 ml Dudak Dolgunlaştırıcı Lip Balm 45 TL
Naturalove Keten Orta Boy Makyaj Çantası 99 TL
Nivea Aqua Sensation Yüz Temizleme Jeli 89,75 TL
Naturalove Keten Büyük Boy Makyaj Çantası 109 TL
Uni Baby 3×52'li Islak Havlu Bahar Ferahlığı 38,50 TL
Naturalove Saksılı Çiçek Makyaj 5'li Fırça Seti 139 TL
Roomstar 100 ml Bambu Çubuklu Oda Kokusu 49,50 TL
Bind Activit 250 ml Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 25 TL
Aquabor 6 Kg Toz Deterjan 159,50 TL
Dalan 600 gr Banyo Sabunu 49,50 TL
Mr. Green 4'lü Kir Sökücü Bez 27,50 TL
Wellnax Zarf Çekmece Kokusu 22,50 TL
Powerdent Shine 2'li Diş Fırçası 32,50 TL
Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 21,50 TL