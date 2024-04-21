1 / 5



BİM'in bu hafta salı kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Pastacılık Ürünleri, Dondurulmuş Pastalar, Çikoata ve Atıştırmalıklar, Kişisel Bakım ve Hijyen grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Salı günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca takı grubunda çeşitli ürünler dikkat çekiyor. İşte BİM 23 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu