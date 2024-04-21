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TREND
Eklenme tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 17:55

BİM 23 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kişisel Bakım ürünleri, Temizlik ve Hijyen, pasta malzemeleri, Atıştırmalıklar ve Çikolata grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanmış ürünler yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 23 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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