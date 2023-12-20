BİM 22 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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BİM 22 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. PHILIPS markasının 3 muhteşem ürünü indirimli olarak satılacak.



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Rapid Air teknoloji, 5 ön ayar ve dijital ekranlı Phılıps Aır Fryer 5,499 TL, Power cyclone 5 tekonolojisi ile hijyenik boşaltma özelliiği bir arada sunan Phılıps Süpürge 3,999 TL, Seramik taban ve güçlü buhar özellikli Phılıps Azur Buharlı Ütü 1799 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

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BİM'de bu hafta bizleri ev eşyaları grubunda harika ürünler karşılıyor. Bim Aktüel 22 Aralık 2023 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Vileda Spino Ultra Temizlik Seti 399 TL, Petek Kurutmalık 75 TL, İnci Askı Seti 42,0 TL, Hazneli Temizlik Fırçası 27,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.





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BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alacak. Oyuncak kapsamında hazırlanmış ürünlerde; Piccolo Mondi Manyetik Eğitici Bloklar 479 TL, Piccolo Mondi Maket blok Oyuncak Dinozor 399 TL, Animasyon Balon set 22,50 TL, Oyuncak Bebek 129 TL, Articolo Carusel Müzik Kutusu 169 TL, Articolo Müzikli Işıklı Kar Kürsi 169 TL, Kutu Oyunu Çeşitleri 49 TL, Puzzle 1000 Parça 129 TL, Eğlenceli Suratlar Kutu Oyunu 69 TL, Kızma Birader Kutu Oyunu 29,50 TL, Çarpma Öğreten Oyuncaklar 179 TL, Artenıno Çanta Şeklinde Benim İlk Çıkartmalarım Kitapları 24,50 TL, MGS Tost Makinesi ve Oyuncağı 199 TL, yeti Kitaptan Boyama Kitapları 19,50 TL olarak yer alıyor.



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BİM 22 Aralık Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. Molinella Çift Kişilik Yorgan 899 TL, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti 419 TL, Molinella Tek Kişilik Nevresim Seti 329 TL, Molinella 2'li Fitilli Yastık Kılıfı 199 TL, Molinella 2'li Yastık Kılıfı 39,95 TL, Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 99 TL, Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 79 TL, Molinella Baskılı Soft TV Battaniyesi 229 TL, Nakışlı Havlu 39,50 TL, BİM'de bu hafta Tekstil grubunda kışlık giyim ürünleri yer alıyor. Kadın Atkı_Bere Takım 99 TL, Erkek Kaşkol 69 TL, Erkek Bere 49,50 TL, Kadın Bere 65 TL, Erkek Oduncu Gömlek 219 TL, Casilli Termal Tayt 89 TL, Casilli Kadın İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL, Kadın Terlik 69 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak. BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Berlin 2'li Düdüklü Tencere Seti 599 TL, Naturalove Akasya Sunum Tabağı Çeşitleri 109 TL, Naturalove Desenli Bambu Kesme Tahtası 149 TL, Benante Desenli Pizza Tabağı 75 TL, Benante Desenli Baharat Sei 139 TL, Bebante Çerezlik Seti 139 TL, Benante Desenli Kapaklı Saklama Kabı 139 TL, CookPove 12'li Mufin Kek Kalıbı 109 TL, CookPove Yuvarlak Kelepçeli Kek Kalıbı 229 TL, Lav Kavanoz 17,50 TL, Okyanus Bal Kavanozu39,50 TL, Okyanus Ölçülü Narenciye Sıkacağı 39,50 TL, Hobby Life 4'lü Derin Saklama Kabı 49,50 TL, Maşa 3'lü set 29,50 TL, Paşabahçe Semaver 3'lü Çay Bardağı 49,50 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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BİM 22 Aralık Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Tezgah Altı Buzdolabı 3,499 TL, Ankastre Fırın-Ocak-Davlumbaz üçlüsünden oluşan şık tasarımlı Kumtel Cam Ankastre Set 5,499 TL'den yer alıyor.

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24 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında oyunseverler için GAMİNG ürünleri yer alıyor. Gaming Polosmart Metalik Membran Klavye 269 TL, Polosmart Oyuncu Kulaklığı 369 TL, Polosmart GamingMouse ve Moseped 169 TL'den satılacak.

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