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Eklenme tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 12:17

BİM 22 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 22 Aralık 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'de bu hafta; Tezgah Altı Buzdolabından Gaming Mouse ve Mouseped'e, atkı ve bere çeşitlerinden Kapitone çanta ve cüzdanlara varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma oyuncak ve kutu oyunlar geniş yer kaplıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 22 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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