BİM 19 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta elektronik ürünler kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 19 Nisan Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 18,999 TL, TCL 43 İnç Smart Google TV 8,999 TL, Senna 65″ Frameless Ultra HD Google TV 17,499 TL, LG markası ile 2 yıl garantili 4K Ultra Hd uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, Webos işletim sistemi ile LG 50 İnç Ultra HD Smart TV 17,499 TL, TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.
Oyuncu Klavyesi 299 TL, Mouse ve Mouse Ped 159 TL, Gaming Kulaklık 449 TL, Işıklı Mouse Ped 299 TL, Polosmar Akım Korumalı Priz 279 TL olarak raflarda yerini alacak.
Beyaz eşya ve kişisel bakım kapsamındaki ürünlerde; Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4299 TL, FAKİR markası ile 2 yıl garantili susuz çalışmayı önleyen koruma sistemli, tek tuşla kolay kontrol, ışıklı uyarı, taşmayı önleyen özelliğe sahip olan Fakir Türk Kahve Makinesi 899 TL, Polosmart Traş Makinesi 349 TL, APE RYDER Elektrikli Bisiklet 39,999 TL fiyattan yer alacak.