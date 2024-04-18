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Eklenme tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 14:05

BİM 19 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 19 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Giyim, oyuncak, elektronik ve dekorasyon grubunda onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yaz tatili için ihtiyaç olan onlarca terlik çeşidi yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 19 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

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