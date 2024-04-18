BİM 19 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

1 / 6



BİM'de bu hafta elektronik ürünler kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 19 Nisan Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 18,999 TL, TCL 43 İnç Smart Google TV 8,999 TL, Senna 65″ Frameless Ultra HD Google TV 17,499 TL, LG markası ile 2 yıl garantili 4K Ultra Hd uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, Webos işletim sistemi ile LG 50 İnç Ultra HD Smart TV 17,499 TL, TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.