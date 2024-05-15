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TREND
Eklenme tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:28

BİM 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler görücüye çıktı. BİM'e bu hafta erkek spor giyim ürünleri ve saat çeşitleri yer alıyor. Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Taşınabilir güç istasyonu Bluetti 12.999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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