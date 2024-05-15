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BİM 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Kamp Malzemeleri Çok Amaçlı Ürünler, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ile Oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çadır çeşitleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 17 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu