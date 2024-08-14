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TREND
Eklenme tarihi: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 17:12

BİM 16 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta; Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Elektrikli Kişisel Bakım Ürünleri, Ev Eşyaları, Araç ve Motosiklet Aksesuar, Züccaciye ve Mutfak, Ev Tekstili, Giyim ve oyuncak grubunda birçok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte BİM 16 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

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