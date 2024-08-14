BİM 16 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma günü için hazırlanan kampanyalı ürünlrti bu kadarla da kalmıyor. Geske Yüz Temizleme Fırçası 6'sı 1 Arada 2,675 TL, Polosmart Wag Maşası 399 TL, Polosmart 16 Uçlu Kulak Temizleme Seti 49 TL, Polosmart Göz Altı Masaj Aleti 99 TL, Polosmart Smart Tartı 329 TL, Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 249 TL, Polosmart Saç Sakal Kesme Makinesi 375 TL, Range Erkek Vüzcut Bakım Seti 499 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.