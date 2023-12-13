BİM 15 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

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Cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; 2 farklı boyutta ve fiyatta televizyon satışa sunulacak. Webos işletim sistem, 4K Ultra HD dahili uydu alıcılı Dijitsu 55" UHD Webos TV 9499 TL, Dijitsu 43" FHD Android Smart TV 5699 TL'den satışa sunulacak.





BİM'e bu cuma; Casper tarafından 2 yıl garantili 8 GB Ram ve 128 GB dahili hafızalı 6.5 inç ekran, çift sim, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli Casper VIA X30 Cep Telefonu 7899 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor.

