  • $29,0612
  • 31,3653
  • 1851.22
  • 7632.9

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 14:55

BİM 15 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de 15 Aralık Cuma kampanyası kapsamında hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri belli oldu. BİM'e bu cuma; Teknolji ve Elektrikli Ev Aletleri, Tekstil ve Giyim Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak ürünleri ile elektrikli ısıtıcı çeşitleri yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun fırsat ürünleri

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.