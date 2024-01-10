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Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:20

BİM 12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 12 Ocak 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; Televizyondan kahve makinesine, set üstü ocaktan çok amaçlı dolaplara varana kadar onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma; Çift Yönlü Isıtıcı, Fanlı Isıtıcı, Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı ve Katlanır Masa dikkat çeken ürünler oluyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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