BİM 12 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu

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BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. Polosmart Soundbar 499 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL, HDMI 3 Metre Kablo 79 TL, KUMTEL markası ile 2 yıl garantili Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1,999 TL, Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 629 TL, Kumtel Fanlı Isıtıcı 349 TL, Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 259 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

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Bim Aktüel 12 Ocak 2024 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında Molinella Tek Kişilik Çarşaf 115 TL, Molinella Çift Kişilik Çarşaf 155 TL, Molinella 2'li Yastık 49,50 TL, Kadın Kot Görünümlü Termal Tayt 109 TL, Çocuk Kot Görünümlü Tayt 95 TL, Erkek Oduncu Gömlek 179 TL, Trekking Erkek Bot 459 TL, Çocuk Çizme 199 TL, Kadın Tüylü Terlik 129 TL, Kız-Erkek Çocuk Ev Botu 99 TL, Çocuk Welsoft Bisiklet Yaka Sweat 89 TL, Çocuk Welsoft Eşofman Altı 89 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

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12 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında mobilya kapsamında ürünler yer alıyor. Katlanır Masa 399 TL, 2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 999 TL, Denni 4 Kapaklı Çok Amaçlı Dolap 1,199 TL, Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 1,199 TL fiyatla müşteriye sunulacak.

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BİM'deki aktüel ürünler kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak ürünlerinde; Bambu 4 Parça Servis Gereçleri 29,50 TL, Kaşık 4'lü Set 17,50 TL, Okyanus Patates Dilimleyici 12,50 TL, Bölmeli Dikiş Kutusu 79 TL, Kutu 3 Çekmeceli Organizer 39,50 TL, Okyanus Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 109 TL fiyatı ile dikkat çekiyor.

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BİM'de bu hafta ChefsPro Tek Fiyat Çelik Ürünler 229 TL, Kapaklı Kavurma Sacı 279 TL, Naturalove Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 159 TL, Bonera desenli Emaye Kupa 89 TL, Yumurta Saklama Kabı 24,50 TL, Dekoratif 6'lı Çay Tabağı 24,50 TL, Rakle Dekorlu meşrubat Bardağı 29,50 TL, Polarlı Sıcak Su Torbası 65 TL fiyat ile satışa sunulacak .

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BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL, HEİFER markası ile 2 yıl garantili 2 ısı ve hız ayarlı soğuk hava üfleme özelliği ile Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL, Gaz Lambası 119 TL, Dijitsu Çelik Kettle 299 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

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