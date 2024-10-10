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TREND
Eklenme tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 15:04

BİM 11 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 11 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta cuma kampanyası kapsamında Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Araç Bakım Ürünleri, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri, Bebek ürünleri, Giyim ve Ev Eşyaları fırsat ürünleri geliyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 11 Ekim 2024 aktüel ürünler kataloğu