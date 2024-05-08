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TREND
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2024 Çarşamba 17:52

BİM 10 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta 10 Mayıs tarihinde geçerli yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunda; Skyjet 110cc Off Road Benzinli ATV 49.999 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 10 Mayıs 2024 aktüel ürünler kataloğu

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