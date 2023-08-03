Bilim dünyasında heyecan yarattı... Şimdiye kadar yaşamış en ağır hayvanın fosili

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Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsü (RBINS), şimdiye kadar yaşamış muhtemel en ağır hayvanın kalıntılarına Peru kıyılarında rastlandığını duyurdu.

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Şimdiye kadar yaşamış muhtemel en ağır hayvanın kalıntılarının bulunması bilim dünyasında heyecan yarattı.

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RBINS'den yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında Belçikalı doğa bilimci Olivier Lambert'in de bulunduğu ekip yeryüzünde yaşamış muhtemel en ağır hayvanın 39 milyon yıllık fosillerine rastladı.

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"Perucetus colossus" ismi verilen bir balina türüne ait fosillerin bulunmasıyla, daha önce mavi balinaya ait olduğu düşünülen rekor kırılmış oluyor.