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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 3 Ağustos 2023 Perşembe 10:03

Bilim dünyasında heyecan yarattı... Şimdiye kadar yaşamış en ağır hayvanın fosili

Bilim dünyasında heyecan yaratan en ağır hayvanın fosili bulundu. Fosili bulunan canlının 85 ila 340 ton olduğu tahmin ediliyor.

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