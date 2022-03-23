Bildiğiniz hayvanlara bir de tüysüz bakın! İlk kez böyle göreceksiniz

Tüysüz doğan bu tavşan, sonradan az da olsa tüylenmiş.
Bir ayı türü olan bu hayvan, genetik bir sebepten ötürü bütün tüylerini kaybetmiş.
Almanya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanı görenler ürküyor.
Dikensiz de kirpi olabiliyormuş.
Bulunduğu merkezdekiler de neden dikenleri olmadığını bilemiyorlar.
Geçirdiği bir hastalıktan dolayı kendi tüylerini kendi koparmak zorunda kalmış bu papağan.
Kendi doğan habitatın yaşayan bu rakun tüylerini kaybettikten sonra bulunmuş.
Her ne kadar fare gibi gözükse de bu hayvan bir sincap.
Bu hayvan da bir su aygırı yavrusu gibi gözükmesine rağmen bir hint domuzu.
Bu penguen tüysüz olduğu için ailesi tarafından reddedilmiş.
Araştırmacılar tüysüz fareleri böbrek hastalıkları deneylerinde kullanıyorlar.
Avustralya'da yaşayan keseli bir hayvan olan "wombat" da tüylerini kaybedebiliyor.
Tüysüz bir hamster. Bu hayvan tüylerini sonradan kaybetmemiş, farklı bir gene sahip.