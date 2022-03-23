  • $14,8331
  • 16,3323
  • 921.912
  • 2191.17

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:35

Bildiğiniz hayvanlara bir de tüysüz bakın! İlk kez böyle göreceksiniz

Bu hayvanlar çeşitli sebeplerden ya tüysüz doğmuşlar ya da tüylerini sonradan yitirmişler. Ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun, tüylü görmeye alışık olduğumuz hayvanların tüysüz halleri oldukça ilginç.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.