Bildiğiniz hayvanlara bir de tüysüz bakın! İlk kez böyle göreceksiniz

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Tüysüz doğan bu tavşan, sonradan az da olsa tüylenmiş.

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Bir ayı türü olan bu hayvan, genetik bir sebepten ötürü bütün tüylerini kaybetmiş.

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Almanya'da bir hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanı görenler ürküyor.

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Dikensiz de kirpi olabiliyormuş.

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Bulunduğu merkezdekiler de neden dikenleri olmadığını bilemiyorlar.

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Geçirdiği bir hastalıktan dolayı kendi tüylerini kendi koparmak zorunda kalmış bu papağan.

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Kendi doğan habitatın yaşayan bu rakun tüylerini kaybettikten sonra bulunmuş.

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Her ne kadar fare gibi gözükse de bu hayvan bir sincap.

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Bu hayvan da bir su aygırı yavrusu gibi gözükmesine rağmen bir hint domuzu.

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Bu penguen tüysüz olduğu için ailesi tarafından reddedilmiş.

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Araştırmacılar tüysüz fareleri böbrek hastalıkları deneylerinde kullanıyorlar.

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Tüysüz bir şempanze.

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Tüysüz bir köpek.

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Avustralya'da yaşayan keseli bir hayvan olan "wombat" da tüylerini kaybedebiliyor.

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Tüysüz bir babun.

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Tüysüz bir kanguru.