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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 08:17

Bilanço gün ağarınca ortaya çıktı... Tokat'taki 5,7'lik depremin ardından korkunç görüntüler!

Tokat'ta korkutucu depremin izleri gün ağarınca ortaya çıktı

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