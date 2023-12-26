Bez Bebek'in Yağmur ve Emre'siydi! İşte Asena Keskinci ve Ege Tanman'ın yıllar sonraki hali

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Bez Bebek dizisi bir dönem birçok insan tarafından sevilerek izlenen diziler arasında gösterilebiliyor. Ayrıca dizide Asena Keskinci ve Ege Tanman'ın yanı sıra, Evrim Akın ve Mehmet Usta gibi isimler de rol alıyordu. Ancak dizide en dikkat çeken karakterlerden arasında, Asena Keskinci'nin canlandırdığı ''Yağmur'' ve Ege Tanman'ın canlandırdığı, ''Emre'' karakteri gösterilebiliyor.

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Asena Keskinci ve Ege Tanman, Bez Bebek dizisinde pek çok insanın gönlünde adeta taht kurmuştu. Bu nedenle yıllar sonraki halleri de birçok insan tarafından merak edilebiliyor.

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ASENA KESKİNCİ VE EGE TANMAN ŞAŞIRTIYOR Asena Keskinci ve Ege Tanman, bir döneme adeta damgasını vuran Bez Bebek dizisinde rol almıştı. Ayrıca Bez Bebek dizisinde canlandırdıkları karakterlerle birçok insanın beğenisini de toplamışlardı. Bu nedenle seneler sonraki halleri de merak edilebiliyor.



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Asena Keskinci şimdilerde 22 yaşında. Ege Tanman ise 25 yaşında. Bu nedenle Asena Keskinci ve Ege Tanman'ı Bez Bebek dizisinden hatırlayanlar, son hallerini ilk kez gördüklerinde şaşırabiliyorlar.

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BEZ BEBEK'İN YAĞMUR VE EMRE'Sİ Bez Bebek dizisinin Yağmur ve Emre'si seneler sonraki halleri ile birçok insan tarafından merak edilebiliyor. İşte Bez Bebek'in Yağmur ve Emre'si, Asena Keskinci ve Ege Tanman'ın yıllar sonraki hali;



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