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TREND
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 00:50

Bez Bebek'in Yağmur ve Emre'siydi! İşte Asena Keskinci ve Ege Tanman'ın yıllar sonraki hali

Asena Keskinci ve Ege Tanman bir dönem pek çok insan tarafından sevilerek izlenen, 'Bez Bebek' dizisinde rol almışlardı. Ancak Bez Bebek dizisi seneler önce sona erdi. Bu nedenle Asena Keskinci ve Ege Tanman'ın yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor. İşte detaylar…

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