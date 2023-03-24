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TREND
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 11:29

Beyin yakan mantık sorusu! Sosyal medyada hızla yayıldı

Son zamanlarda sosyal medyada paylaşılan bazı sorular çözmeye çalışanlara zor anlar yaşatıyor. Birçok sosyal medya kullanıcı mantık sorularının oluşturduğu sosyal medyadaki soruları çözemedi. Peki bu sorular karşısında mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

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