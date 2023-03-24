Beyin yakan mantık sorusu! Sosyal medyada hızla yayıldı

1 / 60

Ağaçta kaç yüz görüyorsunuz?

2 / 60

Kaç üçgen görüyorsunuz?

3 / 60

Öğretmen kim olabilir?

4 / 60

Kaç rakam görüyorsunuz?

5 / 60

Bu da böyle bir soru. Hızlı cevap verdiğinde pek çok insan yanılıyor.

6 / 60

Resimde kaç karpuz var?

7 / 60

Cevap nedir?

8 / 60

Resimdeki blok kaç küpten oluşuyor?

9 / 60

Yukarıdaki işleme göre soru işareti gelen yere hangi rakam gelmelidir?

10 / 60

Cevap nedir?

11 / 60

Hangi anahtar kapıyı açar?

12 / 60

Soru işaretli yere ne gelmelidir?

13 / 60

Bu karmaşada bir futbol topu var. Nerede olduğunu bulabilir misin?

14 / 60

İlk önce hangi kahve fincanı dolar?

15 / 60

Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

16 / 60

Çinlilere ait bir matematik bulmacası ile seni başbaşa bırakıyoruz.

17 / 60

Fillerin arasında bir kalp duruyor, bulabilir misin?

18 / 60

Soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

19 / 60

Dondurma denizinin içinde bir lolipop var. Hemen dikkat kesiliyoruz.

20 / 60

Öyle 3 tane top seçin ki boş olan dairelerin içine yerleştirdiğinizde toplamları 30, rakamla otuz, etsin.

21 / 60

Soruları bir tablo mantığına oturtup verilenleri iyi değerlendirirsek cevap kolay.

22 / 60

Tavşanı bulun.

23 / 60

Çok karmaşık değil aslında.

24 / 60

Panda cennetinde araya bir futbol topu sıkışmış.

25 / 60

Bulmacadaki soru işareti olan yere hangi rakam gelmeli?

26 / 60

3 bilinmeyenli bir mantık sorusu.

27 / 60

Karpuz dilimleri arasındaki pembe tütüyü bulabilir misin?

28 / 60

Nokta karenin tam ortasına mı denk geliyor?

29 / 60

Nokta karenin tam ortasına mı denk geliyor?

30 / 60

Cevap 24

31 / 60

Ağaçta 10 yüz var. 4 adet gördüyseniz problem var, zihniniz tembel ve dikkat eksikliğiniz fazla. 6 adet gördüyseniz dikkat eksikliğiniz var, yaşınız ilerlemeden çözerseniz sorun yok. 8 tane gördüyseniz dikkat eksikliği yok ve odaklanmada sorun yaşamıyorsunuz. 10 adet gördüyseniz görsel zekanız ve dikkatiniz takdire şayan.

32 / 60

Annesi

33 / 60

Soru kaç rakam görüyorsunuz dediği için cevap 7.

Rakamlar ise şunlar; 6 8 9 2 4 1 0

34 / 60

Cevap 25

35 / 60

2. Bir bütün karpuz görmeye çalışanların cevabı 5 oluyor.

36 / 60

Bu sorunun birden fazla cevabı var. 1. cevap: Soru "bir bütün karpuz" diye sorulmadığı için 8 karpuz var.

37 / 60

3. Çeyrek dilim eksik olarak çıkan karpuz sayısı ise 6.

38 / 60

Çarpma işlemi önceliklidir. Sonra toplama sonra çıkarma işlemi yapılır.

39 / 60

Cevap 9

40 / 60

Cevap 98. Önce çarpma işlemi yapıyoruz, sonra ikinci rakamdan hep 1 çıkarıyoruz.

1. satırda; 2x3=6 2-1=1 6+1=7 2. satırda; 4x5=20 4-1=3 20+3=23 Bu durumda en son satıra bu işlem uygulandığında sonuç 98 çıkıyor.

41 / 60

566723

42 / 60

1 numaralı anahtar

43 / 60

1. sıra 17 x 17 = 289 2. sıra 18 x 18 = 324 Bu nedenle en son sıra 19 x 19 = 361 olmalı. Soru işaretli yere gelecek rakam 1

44 / 60

Evet işte orada, kaldırımda.

45 / 60

Dikkatlice bakarsanız bazı pipetlerde yol kapalı. Bu durumda sorunun cevabı 5 numaralı fincan olmalı.

46 / 60

Cevap oldukça basit. Tabii görebilen gözlere. 9/3 = 3 6/2 = 3 8/4 = 2

47 / 60

Ayakkabılara karşılık gelen rakam 10. Kedilerin tanesi 5 oluyor bu durumda. Kedi + 2 düdük + 2 düdük=13 ise düdüklerin bir tanesinin yerine 2 koyuyoruz. Çarpmanın matematikte önceliği var, bunu unutmayın. En son satırdaki kedinin boynunda düdük olmadığını düşünürsek 10+(5-2)x2=? 10+6=16 Sonuç 16.

48 / 60

Fillerin kulakları ve kelebekler arasında bir kalp var, evet.

49 / 60

Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyı toplayın. Yani; 1*4+1=5 2*5+2=12 3*6+3=21 Sonuç: 8*11+8=96

50 / 60



51 / 60

11+13+6=30 6 nereden çıktı dediğini duyar gibiyiz. Ancak dikkatli bakarsan soru; rakamları dairenin içine yerleştirmek değil topları boş dairelerin içine yerleştirmek. Bu yüzden topları nasıl yerleştireceğine karışmıyoruz.

52 / 60

Cevap d, yani Harun

53 / 60

Kedi kuyruklarıyla kaplı bir ortamda tavşanın kulaklarını görmek oldukça dikkat gerektiriyor.

54 / 60

Pazartesi - Cuma

55 / 60



56 / 60

1. kutudaki işlem: (6 * 4 ) + (6 + 4) = 34 2. kutudaki işlem: ( 8 * 5 ) + (8 + 5) = 53 3. kutudaki işlem: (9 * 2) + (9 + 2) = 29 En son işlemin sonucu 29

57 / 60

Doğru cevap a seçeneği.

58 / 60

Tatile giden kişi ve tatil yerinin kesin olarak belli olduğu günler salı, çarşamba ve perşembe günü.

59 / 60

İşte burada saklı.