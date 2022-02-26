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TREND
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2022 Cumartesi 11:32

Besin zehirlenmesine sebep oluyor! Tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

Bu besinleri tekrar tekrar ısıtmak sindirim sorunlarına hatta besin zehirlenmelerine yol açabilir.

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