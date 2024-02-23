Berat Kandili mesajları: Resimli, en güzel Berat kandili kutlama mesajları 2024

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Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Kuran-ı Kerim'in nuruyla aydınlanan gecede, dualarınızı Resimli, en güzel Berat kandili kutlama mesajlarıyla taçlandırın.

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Sevdiklerinize gönderebileceğiniz Berat Kandili resimleri ve etkileyici kandil mesajlarını haberimizde derledik. Bu özel günde, duaların kabul olması, günahların affedilmesi ve hidayetle dolu bir hayat dileğiyle mesajlarınızı sevdiklerinize iletebilirsiniz. İşte sosyal medyada paylaşılabilecek resimli, dualı, etkileyici, en güzel Berat kandili kutlama mesajları 2024

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"Berat Kandili, geçmişteki hatalarımızı affetmek ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsattır. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin."

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"Berat Kandili'nin bereketi üzerinize olsun. Bu özel günde, dualarınızın kabul olması ve günahlarınızın affedilmesi dileğiyle."

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"Berat Kandili, bir kez daha affedilmek ve günahlarımızdan arınmak için bir fırsattır. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin."



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"Berat Kandili, geçmişin hatalarını affetmek, geleceğe umutla bakmak ve kalplerimizi temizlemek için bir fırsattır. Hayırlı kandiller dilerim."



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"Berat Kandili, Rabbimizin rahmetine kavuşmak ve günahlarımızı affettirmek için bir fırsattır. Dualarınızın kabul olması dileğiyle."



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"Berat Kandili'nin huzur ve bereketi üzerinize olsun. Bu özel günde, dualarınızın kabul olması ve günahlarınızın affedilmesi dileğiyle."



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"Berat Kandili, Müslümanlar için önemli bir gün. Rabbimizin rahmetine kavuşmak ve günahlarımızdan arınmak için bir fırsattır. Dualarınızın kabul olması dileğiyle."



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"Berat Kandili'nin manevi atmosferinde, geçmişin hatalarını affetmek ve geleceğe umutla bakmak için bir fırsat buluyoruz. Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin."



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"Berat Kandili, Rabbimizin rahmetinden nasibimizi almak ve günahlarımızdan arınmak için bir fırsattır. Dualarınızın kabul olması dileğiyle."



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BERAT GECESİ'NDE NE OLDU?



Berat Kandili, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.



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Hazreti Muhammed'in, Berat Gecesine ilişkin şöyle buyurduğu ifade edilir: "Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.

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BERAT KANDİLİ ANLAM VE ÖNEMİ



Diyanet'in konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre "Kaynaklarımızda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, af, arınma ve kurtuluş gecesidir."Hiç şüphesiz ki Beratın en derin anlamı af ve bağışlanmadır.

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Sevgili Peygamberimiz (sav) bu gecede Allah'a çokça ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve bu gece güneş batınca Allah Teâlâ'nın dünyaya rahmetiyle tecellî ederek fecre kadar: "Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim! Belâya dûçar olan yok mu, ona afiyet vereyim!.." buyurduğunu bizlere müjdelemiştir. (İbn Mâce, İkâmetü's-Salavât, 19)

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