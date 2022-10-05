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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 5 Ekim 2022 Çarşamba 17:04

Belgesel için kendini anakondaya yem etti! Canlı canlı yedi

Belgeselci Paul Rosolie Güney Amerika'da 6 metre uzunluğundaki yeşil anakonda yılına tarafından canlı canlı yutuldu. O anlar ekibi tarafından böyle kaydedildi.

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