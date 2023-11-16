Batı Karadeniz'de tarih gün yüzüne çıkıyor

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Geçtiğimiz eylül ayında çok iyi korunmuş bir Büyük İskender portresinin bulunduğu kazılarında yeni bir gelişme daha yaşandı. Konuralp Müze Müdürlüğü'nün kazı başkanlığını yürüttüğü çalışmalarda tiyatro aksının tam ortasına gelen üst kısımda bir oda bulundu.



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Dıonysos Kült Mekanı olduğu belirlendi Konuralp Müze Müdürlüğü yaptığı açıklamada kazılar ve bulunan yeni odanın özellikleri şöyle aktardı; "Prusias ad Hypium Antik Tiyatrosunun portiko bölümünün bulunduğu üst tarafta tiyatro aksının tam ortasına denk gelecek şekilde mozaikli bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Bu oda yapısının iç duvarları kalın bir harç tabakası üzerine mermer plakalar ile kaplı olduğu ve odanın kuzey güney yönünde dikdörtgen planlı olduğu belirlenmiştir. Odanın kuzeyinde, iç tarafa doğru bi platform temeli gözlenmektedir.

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Tüm odanın ince işçilik ile yapılmış beyaz, mavi, sarı, yeşil ve kahverengi tesseralardan oluşan bir mozaik taban ile kaplı olduğu görülmüştür. Geometrik desenler ile bezeli mozaiğin kenarları daha büyük ve renkli tesseralardan oluşan bir çerçeve şeklinde yapılmıştır.

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Mozaiğin ortasında ise daha küçük tesseralar ile yapılan dörtgen çerçevenin iç tarafında bir sahne betimlenmiştir. Bu sahnede ortada duran çam ağacının iki yanında ağaca bakar şekilde duran 2 tane aslan ile yine ağacın dallarına (sağ tarafta) davul – tympanum - (sol tarafta) pan flütü asılı olarak betimlenmiştir.

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Burada alanda bulunan davul ve flüt betimlemeleri ile oda içerisinden çıkan eserler bize buranın Dionysos Kült Mekanı olduğunu göstermiştir."

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