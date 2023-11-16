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TREND
Eklenme tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 08:52

Batı Karadeniz'de tarih gün yüzüne çıkıyor

4 yıldır aralıksız kazıların devam ettiği Konuralp Antik Kentte tarihe ışık tutacak keşifler elde edilmeye devam ediyor. Kazılarda Dionysos Kült Mekanını yansıtan yapı ortaya çıkarıldı.

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