Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde ilgi odağı oldu! Görüşmek için adeta sıraya girdiler

Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.





Başkan Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.