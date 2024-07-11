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TREND
Eklenme tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 22:25

Başkan Erdoğan NATO Zirvesi'nde ilgi odağı oldu! Görüşmek için adeta sıraya girdiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki Müttefik ve Ortak Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı. Ülke liderleri toplantı öncesinde Başkan Erdoğan ile görüşmek için adeta sıraya girdi. İşte detaylar haberimizde...