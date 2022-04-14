Barınağa bırakılan kedinin inanılmaz değişimi! Bu halde bulundu

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ABD'nin Nevada eyaletinde bir barınağa terk edilen kedi, sevgi ve bakımla hayata döndürüldü. Kedinin değişimi dünya basınında haber oldu. ABD'nin Nevada eyaletinin bir barınağa, kimliği bilinmeyen bir adam tarafından kedi bırakıldı.

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Barınakta çalışan kurtarma ekipleri, bırakılan canlının kedi olduğunu başta anlayamadı çünkü zavallı hayvanın yüzü tüyden görünmüyordu.

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Kedi kürkünden dolayı önünü göremiyor, hareket dahi edemiyordu.

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Ekipler kediyi tıraş etmeden önce veterinere götürdü.

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Uzun tüylerinden dolayı zavallıya, rastalı saçlarıyla hafızalara kazınan Bob Marley adı verildi.

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Gerekli kontroller yapıldıktan sonra kedi tıraş edildi.

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Yaklaşık 10 yaşında olduğu tahmin edilen kedinin son hali inanılmazdı.

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Tüylerinden kurtulan Bob Marley, artık yeni yuvasında çok mutlu.

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BOYNUNA AĞIR BİR CİSİM TAKILAN KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ MUTLU ETTİ

Litvanya'da yol kenarında Audra Petraskiene tarafından bulunan köpek, görenlerin yüreğini sızlattı.

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Boynuna ağır bir cisim bağlanan zavallı, açlıkla da mücadele ediyordu.

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Audra Petraskiene, köpeğin boynundaki ağırlığı nazikçe çıkardıktan sonra zavallıyı eve götürdü. Sosyal medyadan köpeğin fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi.

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Görüntüler bir milyondan fazla izlenirken, bir hayvan barınağı köpeğe yardım eli uzattı.

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Neyse ki kurtarıcı meleğiyle tanışan köpek, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu.

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Öte yandan yerel polis olayı araştırırken köpeğe kimin böylesine bir işkence yaptığı bilinmiyor.

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BULDUKLARINDA AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYDİ, SON HALİNE SAHİBİ BİLE İNANAMADI

Endonezyalı hayvansever Rico Soegiarto, ölüme terk edilen Husky'yi bulduğunda o kadar zayıf ve bitkin haldeydi ki zavallı hayvan zorlukla ayakta durabiliyordu.

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Köpeğin son hali ise görenleri duygulandırdı.

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Sibirya kurdu, Bali'deki Denpasar sokaklarında vücudundaki bir çok yara ve dökülmüş tüyleriyle bir deri bir kemik halinde açlıkla mücadele ediyordu.

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Açlıktan bir deri bir kemik kalan zavallı köpeğin her yeri bakımsızlıktan yara bere içerisinde kalmıştı. Neyse ki Endonezyalı genç Rico Soegiarto, Husky'yi sağlığına tekrar kavuşturmak için elinden geleni yapmaya hazırdı.

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Bitkin haldeki köpeği besleyen Rico Soegiarto, köpeğin tüylerindeki yaraları temizledi, ardından özenle tedavi etmeye başladı.

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Talihsiz köpek özenle yapılan bakımın ardındanyavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlamıştı.

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Köpeğin sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan Rico Soegiarto, Sibirya kurdunun değişimini adım adım fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

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Köpeğin mutluluğu ve minnettarlığı gözlerinden okunuyordu.

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Aradan geçen 10 ay sonunda, ölmek üzere olan köpek sağlığına kavuşmuş ve beyaz tüyleri tekrar çıkmaya başlamıştı.

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Ölmek üzere olan köpek, Rico Soegiarto sayesinde büyük bir değişim geçirerek yeni hayatına kavuşmuştu.

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ÇİRKİN DENİLEREK TERK EDİLEN KÖPEĞİN DEĞİŞİMİ DUYGULANDIRDI

Beaux Tox adındaki Labrador Retriever anne karnında kardeşleri tarafından sıkıştırıldığı için yüzünde bir kusurla doğdu.

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Yüzündeki şekil bozukluğu yüzünden para etmeyeceğine karar verilen şanssız köpek kendisine bakacağını söyleyen bir adama emanet edildi.

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Ancak Beaux Tox'u sahiplenen adam kedileriyle anlaşamadığını iddia ederek zavallı hayvanı yıllarca ihmal etti.

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5 yıl boyunca ilgilenilmeyen Beaux Tox, bu sürede açlıktan bir deri bir kemik kaldı, ayrıca parazitler yüzünden pek çok sağlık problemi de yaşadı.

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Neyse ki Jamie Hulit adındaki kurtarıcı meleğiyle tanışan Beaux Tox, sonunda bu sefil durumdan kurtuldu.

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Jamie Hulit Beaux Tox'nun kusurlarla dolu yüzünün ardında çok akıllı ve neşeli bir köpek olduğunu söylüyor.

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Şimdilerde araba yolculuklarına çıkan, güzel mamalarla beslenen, köpek arkadaşlarıyla kırlarda oynayan Beaux Tox'un öyküsü sosyal medyada büyük ses getirdi.

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