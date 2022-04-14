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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:31

Barınağa bırakılan kedinin inanılmaz değişimi! Bu halde bulundu

ABD'nin Nevada eyaletinde bir barınağa terk edilen kedi sevgi ve bakımla yeni hayatına kavuştu. Tüylerinden önünü dahi göremeyen kedi, yapılan tedavinin ardından sağlıklı hale getirildi.

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