Bambaşka Biri'nin savcısı Hande Erçel'in eski haline bakan bir daha bakıyor! İşte estetiksiz görüntüleri

Hande Erçel 24 Kasım 1993 doğumlu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümünde eğitim almıştır. 2012'de Azerbaycan'da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Daha sonra 2016-2017 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Aşk Laftan Anlamaz adlı dizide Hayat Uzun karakterini canlandırdı. Bu dizideki çalışmasıyla En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü'nü kazandı.

4 / 15



2019 yılında, TRT 1'de yayımlanan Halka dizisinde Müjde Akay, aynı yıl Kanal D'de yayımlanan Azize adlı dizide ise Azize Aksu Günay karakterine hayat verdi. Son olarak ise, 2020-2021 yılları arasında ise FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat verdi. Dizi, 8 Eylül 2021'de 52. bölümü ile final yaparak sona erdi.