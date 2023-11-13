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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 17:28

Bambaşka Biri'nin savcısı Hande Erçel'in eski haline bakan bir daha bakıyor! İşte estetiksiz görüntüleri

Sevilen oyuncu Hande Erçel'in eski hali zaman zaman gündem oluyor. Şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde bambaşka bir karakterle izleyici karşısına çıkan Hande Erçel'in estetiksiz hali görenleri hayrete düşürüyor. İşte zaman içerisinde yaptırdığı işlemlerle bugünkü görünümüne kavuşan Hande Erçel ve eski hali...

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