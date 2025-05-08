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TREND
Eklenme tarihi: 8 Mayıs 2025 Perşembe 16:27 |

Ballı sarımsağın faydaları! 7 gün üst üste tüketirseniz

Sarımsağı çiğ bir şekilde tükettiğimizde maksimum fayda alırız. Besin kaynağının içinde bulunan allicin maddesi pişirildiğinde dağıldığı için beklenen etkiyi alamayız. Çiğ tüketilmesindeki vurgu bu yüzdendir.

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