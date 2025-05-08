Ballı sarımsağın faydaları! 7 gün üst üste tüketirseniz

En doğru tüketim modeli çiğ sarımsağı minik minik keserek ya da ezerek tüketmektir. Böylelikle allicin maddesini açığa çıkarmış olursunuz.
İlaç kullanmayıp gribi hızlı bir şekilde atlatmak ya da hiçbir şekilde hasta olmamak için ballı sarımsak toniğini tüketebilirsiniz.
NASIL HAZIRLANIR?
Malzemeler
5 diş soyulmuş sarımsak
Bir su bardağı organik bal
1 yemek kaşığı taze zencefil
1/2 adet limonun suyu
1 tatlı kaşığı organik elma sirkesi
Hazırladığınız karışımı 24 saat boyunca dinlendirin. Ertesi günden itibaren 7 gün boyunca her sabah aç karnına tüketin.