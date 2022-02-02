Bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldular! İçinden servet çıktı

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Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.