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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:26

Bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldular! İçinden servet çıktı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.

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