Bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldular! İçinden servet çıktı

ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.
Eski evi yeniden onarmak isteyen işçiler tarafından bulunan metal kutunun içindençıkanlar şaşkınlık yarattı.
Arkeoloji Müzesi çalışanları gelip çıkanları incelemeye başladı. Kutuda Rus İmparatorluğuna ait altınlar, paralar ve belgeler bulundu.
Çıkanların değerinin yaklaşık 15 bin dolar olduğu tespit edildi. Kutudan çıkanların bir süreliğine müzede sergileneceği bildirildi.
İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.
Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.
Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.
46 yaşındaki Mathew Orlov isimli balıkçı Avustralya sahillerinde bulduğu köpek balığını, teknesine çekince sıradışı bir şey fark etti.