Avuç içi çizgileri kişiliğinizi yansıtıyor

İnanması güç olsa da avuç içi çizgileriniz, kişiliğinizi gösteriyor. Sağ elinizi mi yoksa sol elinizi mi aktif olarak kullanıyorsunuz? Çok kullanmadığınız elinizdeki çizgiler, kişiliğinizi daha doğru şekilde size gösterir.
1) Kalp çizginiz size duyguları ve aşkı gösterir.
Eğer kalp çizginiz işaret parmağınızın altından başlıyorsa, aşk dolu ilişkiler yaşamanız yüksek.
Orta parmağınızın altından başlıyorsa, ben merkezcil bir yapınız olduğu için aşkı görmezden geliyorsunuz.
Uzun kalp çizgisi, tam bir aşk insanı olduğunuzu gösterir. Kısa çizgiye sahipseniz seksi daha ön planda tutuyorsunuz.
Kalp çizginiz yaşam çizginize değiyorsa kalbiniz çok kolay kırılıyor. Alıngan bir yapıya sahip olmanız etrafınızdakileri bunaltıyor.
Çizgi parmaklara doğru kavisli bir haldeyse, aşırı şevkatli bir insansınız. Aynı şekilde, uzun ve eğimliyse duygularınızı ve hislerinizi kolayca dile getirebiliyorsunuz.
Uzun ve derin bir yaşam çizgisine sahip olanlar inanılmaz diri insanlardır. Hayatınız da diri olduğunuz kadar uzun olacak.
Yaşam çizginizden birden fazla varsa bu, pozitif biri olduğunuzu ve yaşamdan zevk aldığınızı gösterir.
3) Akıl çizginiz ne düşündüğünüzü yansıtır.
Eğimli bir akıl çizginiz varsa çok yaratıcı bir insansınız.
Hayat çizginize paralel bir kalp çizgisine sahipseniz, macera tutkunusunuz, ve risk almaya bayılıyorsunuz. Yapışık bir şekildeyse korkuları olan bir kişiliğiniz var.
4) Kader çizgisi ise bazı insanlarda bulunur. Kaderinizle ilgili ipuçlarını size verir.
Derin bir kader çizginiz varsa, onun tarafından güçlü bir şekilde kontrol ediliyorsunuz.
İki yönlü bir kader çizgisi, başkaları için hayatını kolayca değiştirebilen bir insan olduğunuzu gösterir.
Kader çizginiz, hayat çizginizin başladığı yerde başlıyorsa, eskileri çok özleyen bir yapınız var.