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TREND
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2022 Perşembe 16:21

Avının hamile olduğunu fark edince... Eşine az rastlanan anlar

Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince bakın ne oldu?

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