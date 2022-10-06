Avının hamile olduğunu fark edince... Eşine az rastlanan anlar

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Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.

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İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı.

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Görüntüler, orada bulunan doğa fotoğrafçısı tarafından işte böyle kaydedildi.

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Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.

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Görüntüler Güney Afrika'da Madikwe Game Reserve'de (vahşi hayvan bölgesi) kayda alındı.

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Aç dişi bir aslan zorlu bir kovalamanın ardından ceylanı yakalamayı başarıyor

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Ceylanı parçalamaya başladığında avının hamile olduğunu görüyor.

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Ve aslan bu andan itibaren fotoğrafçıyı dahi şaşırtan tepkiler vermeye başlıyor.

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Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.

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Aslan o anlarda çevreden gelebilecek tehkilere karşı sık sık etrafı kontrol etmeye başladı.

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Fakat yavru ölmüştü.

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Yavruyu kurtaramadığını gören aslan yavruyu alarak uzak bir noktaya götürüp yavaşça bıraktı.

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Aslan davranışlarının en ilginç anlarından birine şahit olduğunu anlatan fotoğrafçı, aslanın annelik iç güdüleri ile hareket ettiğini söyledi.

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Fotoğrafçı aslanın o an yavrunun kalp atışlarını hissederek onu şefkat göstermiş olabileceğini ifade etti.

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Avcı timsah böyle av oldu Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.

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Ava çıkan bir jaguar gözüne timsahı kestiriyor.

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Timsah olacaklardan habersizken jaguar bir anda saldırıyor...

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Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı..

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Güçlü bir zehri olan yılana kafa tutan Firavun faresi, avken adeta avcı oldu.

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Yılana saldırarak onu etkisiz hale getiren fare işte böyle görüntülendi.

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