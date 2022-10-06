Avının hamile olduğunu fark edince... Eşine az rastlanan anlar

Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren leopar, yakaladığı avının hamile olduğunu fark edince onu yemekten bir anda vazgeçti.
İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı.
Fotoğrafçı Gerry Van Der Walt vahşi doğada inanılmaz bir ana tanıklık etti ve bunu görüntülemeyi başardı.
Ceylanın karnından yavaşça yavruyu çıkaran aslan, ceylan yavrusunun üzerinde bulunan atıkları dakikalarca yalayarak temizledi.
Aslan davranışlarının en ilginç anlarından birine şahit olduğunu anlatan fotoğrafçı, aslanın annelik iç güdüleri ile hareket ettiğini söyledi.
Fotoğrafçı aslanın o an yavrunun kalp atışlarını hissederek onu şefkat göstermiş olabileceğini ifade etti.
Avcı timsah böyle av oldu
Güney Afrika'da çekilen bu kareler doğanın ne kadar vahşi olduğunu gösteriyor.
Firavun faresi ve yılanın inanılmaz mücadelesi fotoğrafçıların objektifine işte böyle yansıdı..