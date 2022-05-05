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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2022 Perşembe 11:22

Avını tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın korkutucu yüzü

hayvanlar aleminin en vahşi anlarını gözler önüne koyan kareler...

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