Avını tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın korkutucu yüzü

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Ya öldürecekler yada ölecekler, işte vahşi doğada yaşam mücadelesi.

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Tam herşey bitti derken...

Zimbabve'de bulunan safari rehberi Garth Thompson vahşi doğanın acımasız kurallarını gözler önüne serdi.

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Çıtaların yakaladığı yavru antilobun son anlarını yaşadığı düşünülürken beklenmedik bir şey oldu.

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Sırtlanlar yavruyu kapmak için çıtalara saldırdı.

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İki su aygırının Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaki kavgası kameralara böyle yakalandı...

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Yaşça birbirlerinden farklı olan bu iki suaygırı arasındaki kavganın sonucuna şaşıracaksınız...

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Ölümcül bir düelloya giren bu suaygırlarından genç olan kavgayı kazanıyor ve zaferini ilan ediyor.

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En tehlikeli hayvanlardan olan yılanların avlanma görüntüleri, doğanın vahşi kanunlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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İşte vahşi doğadan çarpıcı kareler...

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