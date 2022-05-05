Avını tek lokmada yuttu! Vahşi doğanın korkutucu yüzü

Tam herşey bitti derken...
Zimbabve'de bulunan safari rehberi Garth Thompson vahşi doğanın acımasız kurallarını gözler önüne serdi.
Çıtaların yakaladığı yavru antilobun son anlarını yaşadığı düşünülürken beklenmedik bir şey oldu.
İki su aygırının Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaki kavgası kameralara böyle yakalandı...
Yaşça birbirlerinden farklı olan bu iki suaygırı arasındaki kavganın sonucuna şaşıracaksınız...
Ölümcül bir düelloya giren bu suaygırlarından genç olan kavgayı kazanıyor ve zaferini ilan ediyor.
En tehlikeli hayvanlardan olan yılanların avlanma görüntüleri, doğanın vahşi kanunlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.