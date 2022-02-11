ATM'den para çeken kadına saldırdılar! Hırsızlık anı böyle görüntülendi

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Sıradan bir bebek arabası gibi görünebilir ama battaniyenin altından çıkanlar şok etti.

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Fotoğraf çektirirken hırsızlık yapınca işte böyle yakalandı...

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2001 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en büyük müzik ve sanat festivallerinden biri olan Coachella'da inanılması güç bir olay gerçekleşti.

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200 binden fazla insanın, en az 400$ ödeyerek izlediği ve biletleri 90 dakika içerisinde tükenen festivaldeki hırsızlık vakasını teknoloji çözdü.

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Coachella festivalinde kısa süre içinde yaklaşık 130 akıllı telefon çalan Ronaldo De Jesus Honao isimli hırsız, teknolojiyi iyi kullanan polis ve festival katılımcılarının işbirliğiyle yakalandı.

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Fotoğraf çektiren kızın çantasından telefonunu çalan hırsız kameraya işte böyle yaklandı.

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İşte bir ATM dolandırıcılığı ortaya daha. ATM sistemine yerleştirilen bir düzenekle, para çekmek isteyen kişiler böyle dolandırılıyor.

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Dolandırıcıların bu sistemi adeta pes dedirtiyor.

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ATM'yi kullanan herhangi bir kişinin bu ATM'yi normalinden ayırt etmesi de mümkün değil.

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Çünkü her şey öyle profesyonelce hazırlanmış ki...

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Ardından kopyalanan kartlar sayesinde ise suçlular hesaptaki tüm parayı çekebiliyor.

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Viyana'da ailesiyle tatile gelen güvenlik uzmanı Benjamin Tedesco tarafından ortaya çıkarılan bu inanılmaz dolandırıcılık yöntemi, görenleri hayrete düşürdü.

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Para çekeceği ATM'yi kontrol eden Tedesco, kartın yerleştirildiği yere yapıştırılmış bir başka kart giriş yeri görünce, neler olduğunu anladı ve hemen polise haber verdi.

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O anları videoya kaydederek Youtube'a yükledi ve video şimdiye kadar 100.000'den fazla izlendi.

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Fransa'da ATM'den para çekmek isteyen kadın başına geleceklerden habersiz cüzdanından kartını çıkartıyor ve olan oluyor...

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Tam parasını almak üzereyken yanına yaklaşan iki kadın, tüm paraları alıp uzaklaşmaya çalışırken işte böyle görüntülendi.

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