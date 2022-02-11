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TREND
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 16:37

ATM'den para çeken kadına saldırdılar! Hırsızlık anı böyle görüntülendi

Hırsızların kullandıkları sıra dışı yöntemler görenleri şaşırtıyor

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