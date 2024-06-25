  • $32,9635
  • 35,3487
  • 2456.23
  • 10680

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 18:42

ATM para çekecekler dikkat! O oranlar değişti

9 banka ATM'lerde para çekme limitini yükseltti. Peki hangi bankanın ne kadar para çekme limiti var? Yeni para çekim limiti ne kadar oldu? Sizler için derledik. Detaylar haberimizde...

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.