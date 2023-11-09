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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 9 Kasım 2023 Perşembe 10:41

Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! 10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılında 10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları paylaşılıyor. Ulu önder Atatürk'ün hayata veda ettiği gün olan 10 Kasım, her sene çeşitli tören ve etkinliklerle anılır. Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğraflarının da yer aldığı On Kasım Atatürk görselleri ve En güzel Atatürk fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte 10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları

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