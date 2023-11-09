Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları! 10 Kasım'la ilgili Atatürk fotoğrafları

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En güzel Atatürk fotoğrafları, 10 Kasım anısına sosyal medya mecralarında paylaşılıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yılı. Ülkemizde ise bu önemli günde Atatürk saygıyla anılacak. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ETÜT (ATASE) Daire Başkanlığı arşivlerinden derlenen fotoğrafları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında yayınlandı. İşte On Kasım Atatürk görselleri ve Atatürk'ün daha önce görmediğiniz fotoğrafları...

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10 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ



10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 günü saat sabah 09:05'te hayata gözlerini yummuştur. Her yıl 10 Kasım'da Resmi kurumlarda 10 Kasım'da Atatürk'ü anmaya yönelik anma etkinlikleri düzenlenir. Tüm yurtta yas sirenleri çalar, bayraklar yarıya indirilir ve Atatürk saygı duruşuyla anılır. 938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk'ün vefatı, milyonlarca Türk vatandaşının yanı sıra tüm dünyada yankı uyandırmıştır.

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Ülkemizde her gün bu tarihlerde etkinlikler düzenlenir. Bu önemli gün/hafta ise Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği haftadır.

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Saat 9'u beş gece ülke genelinde sirenler çalınır; trafikteki arabalar durur ve korna çalarak anma etkinliklerine destek verirler. Okullarda resmi bölgelerde törenler düzenlenir; siyasi büyükler ve kişiler Anıtkabir'e bu günde akın ederler. Ülke genelinde Millet Meclisi hariç tüm bayraklar bu günde yarıya indirilir.

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