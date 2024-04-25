  • $32,5887
  • 35,0116
  • 2426.92
  • 9722.09

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 07:07

Atalarını andılar... Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini'

Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.