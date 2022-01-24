  • $13,3889
  • 15,1664
  • 792.07
  • 2005.46

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 11:03

Aslanların zürafa avı sosyal medyayı salladı! İşte kare kare o anlar

Aslanların zürafa avı sosyal medyayı salladı. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.