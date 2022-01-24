Aslanların zürafa avı sosyal medyayı salladı! İşte kare kare o anlar

Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkında safari yapan turistlerin bulunduğu aracın önüne geçen impala çitalardan korunmaya çalışıyor.
Aslandan beklenmedik hareket!
Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.
Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.
Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.
İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.
Büyük göç için bölgede bulunana Ingo Gerlach'ın tesadüf eseri yakaladığı görüntüler nefes kesti.
Endonezya'da çekilen bu görüntülerde Komodo ejderleri başına geleceklerden habersiz bir keçiyi gafil avladı. İşte Komodo ejderlerinin ne kadar tehlikeli olduklarını gözler önüne seren kareler...
Vahşi doğada hayvanların arasındaki av ile avcı ilişkisi sıkça rastlanan bir durumdur ama bu kez durumlar değişti. Avcı olan bir anda ava dönüştü. Kartal yılanı avlamak isterken az kalsın canından oluyordu.