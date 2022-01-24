Aslanların zürafa avı sosyal medyayı salladı! İşte kare kare o anlar

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Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

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Dakikalarca süren bu kovalamaca aslanların zürafayı yere yıkmasıyla son buluyor.

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Güney Afrika'da bulunan Kruger Ulusal Parkında safari yapan turistlerin bulunduğu aracın önüne geçen impala çitalardan korunmaya çalışıyor.

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Ancak saklanması uzun sürmüyor.

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Arkasından yaklaşan çita, yavruyu kaptığı gibi götürüyor.

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Aslandan beklenmedik hareket!

Güney Afrika'daki Kruger Milli Parkı'nda, avcı hayvanlar tarafından öldürülen hamile bufalo, su kaynağının kenarında bırakıldı.

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Olay yerine gelen aslan ise, bufalonun karnını deşmeye başladı.

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Vahşi aslanın yavruyu annesinin karnından çıkararak yemek üzere çalılıkların yanına götürmesi, saniye saniye kameralara yansıdı.

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Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

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Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

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Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

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Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

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Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

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İmpalanın yanına gelen babun, yaşadığından emin olduktan sonra bir kaç adım geri çekilip, impalanın kendine gelmesini bekliyor.

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Yorulan vücudunu sakinleştiren impala, ayaklanıp hızla oradan uzaklaşıyor.

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Genç bir zebranın Masai Mara'da aç bir timsah tarafından avlanması kameralara takıldı.

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Büyük göç için bölgede bulunana Ingo Gerlach'ın tesadüf eseri yakaladığı görüntüler nefes kesti.

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Suyun içinde sessizce zebraya yaklaşan timsah bir anda avına saldırdı ve böyle parçaladı.

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Endonezya'da çekilen bu görüntülerde Komodo ejderleri başına geleceklerden habersiz bir keçiyi gafil avladı. İşte Komodo ejderlerinin ne kadar tehlikeli olduklarını gözler önüne seren kareler...

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Avcılık yetenekleriyle ünlü olan bu hayvanlar dünyanın en tehlikeli canlıları arasında...

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İşte iki komodo ejderi ile karşı karşıya gelen keçinin zor anları...

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Vahşi doğada hayvanların arasındaki av ile avcı ilişkisi sıkça rastlanan bir durumdur ama bu kez durumlar değişti. Avcı olan bir anda ava dönüştü. Kartal yılanı avlamak isterken az kalsın canından oluyordu.

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Kartalın inanılmaz avı işte böyle görüntülendi...

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