  • $28,5014
  • 30,469
  • 1795.13
  • 7826.27

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2023 Salı 14:10

Aslanın kafesine köpek bıraktılar! Her şey ziyaretçilerin gözü önünde yaşandı

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler, aslanın kafesinde küçük köpeği görünce gözlerine inanamadı. Köpeğe saldırması beklenen dev aslanın saatlerce köpekle oynamasını kimse beklemiyordu.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.