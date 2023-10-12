Asla karşılaşmak istemeyeceğiniz sinirli hayvanlar! Kameralara yakalanan korkunç anlar

Ruanda'nın yüksek dağlarında yaşayan goril ailesini çekmeye giden vahşi doğa fotoğrafçısı Christophe Courteau, alkollü bambu sapını yiyen gorillerin gazabına uğradı.
700 kilogram ağırlığındaki ineğin, onu yakalamaya çalışan çiftçiye saldırı anı, çevrede bulunanlar tarafından görüntülendi...
Tek başına mücadele etmeye çalışan çiftçi, canını kurtarmak için koşsa da, ineğin adamı bırakmaya hiç niyet yok gibi görünüyor...
Zor durumda kalan çiftçinin imdadına çevredekiler yetişiyor ve olay yerine polis ekipleri geliyor...
Güney Afrika'daki ünlü Kruger Milli Parkı'nda yaşanan bu korkunç anlar kare kare görüntülendi.
Güney Afrika'da bir grup veteriner Kruger Ulusal Parkı'nda facianın eşiğinden döndü. Milli parkta görev yapan veteriner Dr Markus Hofmeyr, nehir kıyısında yaşayan su aygırına uyutucu verdi.
Aniden uyanan hayvan, dengesini kaybedip suya düşen Doktor Markus Hofmeyr'a saldırdı. Hofmeyr arkadaşları tarafından kurtarıldı.
ABD'de milli parkta çekim yapan fotoğrafçıyı gören geyik, boynuzlarını fotoğrafçıya sürerek adeta hesap sordu.
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Great Smoky Mountains Milli Parkı'nda meydana gelen olayda, çekim yapan bir fotoğrafçı, bölgenin lideri olan geyiğin tacizine maruz kaldı.
Geyik, boynuzlarını sürterek fotoğrafçıya meydan okurken, başını eğip elleriyle yüzünü kapatan fotoğrafçı ise ağır hareketlerle kurtulmaya çalıştı.
Geyiğin boynuzlu tacizine ara vermesini fırsat bilen fotoğrafçı, yanına yaklaşan otomobile atlayarak oradan uzaklaştı.