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TREND
Eklenme tarihi: 6 Ekim 2023 Cuma 10:57

Asırlık çınar ağaçları yeniden 'kitap açtı'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı, 390 yayınevi ve 102 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yarın kapılarını ziyaretçilere açacak.

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